13 lat więzienia dla burmistrza, który ściągał migrantów udzielając fałszywych ślubów

Zaangażowany w popieranie imigracji burmistrz wioski Riace w Kalabrii, w południowych Włoszech, został skazany na 13 lat więzienia za organizowanie pozornych „małżeństw”, celem legalizacji pobytu nielegalnych migrantów i uchronienia ich przed nakazami opuszczenie Włoch. Dodatkowo zdefraudował pieniądze z dotacji na wsparcie spółdzielni dla migrantów.

Burmistrz był przekonany, że ponieważ działał z pobudek „humanitarnych”, to zostanie uniewinniony.

Czasami jednak i w mocno lewicowym włoskim wymiarze sprawiedliwości znajdzie się sędzia… sprawiedliwy. Ten potraktował sprawę poważnie.

Domenico Lucano, były już burmistrz Riace, został aresztowany jesienią 2018 roku. Odpowiadał jednak z wolnej stopy. Teraz został skazany na trzynaście lat więzienia za „przestępczy spisek, nadużywanie władzy, wymuszenia i malwersacje”.

Będzie też musiał zapłacić sumę 500 tys. euro zwrotu za zmarnowane dotacje unijne i rządowe.

Lucano organizował fałszywe śluby migrantom, by uniemożliwić ich ekspulsję z Włoch. Oskarża się go również o to, że przeznaczył pieniądze z dotacji przeznaczone na rozwój gminy i gospodarowanie odpadami na… spółdzielnie dla migrantów.

Burmistrz uważał, że szlachetny jego zdaniem cel, uświęca środki. Prokuratura żądała 8 lat więzienia, skończyło się na 6. Domenico Lucano stwierdził, że nie spodziewał się takiego wyrok i jest wstrząśnięty.

W jego obronie stanął sekretarz Partii Demokratycznej (PD) Enrico Letta, który ubolewał, że wyrok jest „straszny” i grozi „wzmocnieniem nieufności wobec wymiaru sprawiedliwości naszego kraju”.

Inaczej ocenił go były minister spraw wewnętrznych i szef Ligi Matteo Salvini. Na swoim koncie na Twitterze napisał, że „Kalabria nie zasługuje na oszustów”.

L'ex sindaco di Riace, Lucano, condannato a TREDICI ANNI per favoreggiamento dell'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA, malgrado erano stato chiesti poco più di 7 anni. QUESTA SENTENZA DIMOSTRA CHE CI SONO ANCORA MAGISTRATI CHE HANNO IL SENSO DELLO STATO E CHE AMANO LA PATRIA ! pic.twitter.com/eW2VrK5j7f — Francesco🇮🇹#IostoconSalvini (@francesco088661) September 30, 2021

Źródło: Valeurs