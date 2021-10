Czy szefem Interpolu zostanie arabski generał oskarżany o torturowanie ludzi?

W prokuraturze francuskiej zgłoszono 30 września oficjalną skargę na wysokiego funkcjonariusza policji Zjednoczonych Emiratów Arabskich, którego kandydaturę zgłoszono na przewodniczącego Interpolu. Skargę we Francji złożył prawnik dwóch brytyjskich powodów.

Skarga to nie byle jaka, bo dotyczy wydziału prokuratury zajmującego się zbrodniami przeciwko ludzkości. Prawnik Rodney Dixon, wystąpił w imieniu panów Matthew Hedgesa i Ali Issy Ahmada. Chodzi o ich zatrzymanie, fałszywe oskarżenie o szpiegostwo i torturowanie. Podobnej skargi nie przyjął wcześniej sąd brytyjski.

Oskarżanym jest generał Nasser Ahmed Al-Raisi, szef sił bezpieczeństwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich i kandydat na szefa agencji Interpolu, która ma siedzibę właśnie we francuskim Lyonie. Walne zgromadzenie tej instytucji, które wybierze nowego szefa, ma się natomiast odbyć 25 listopada w Stambule.

Hedges powiedział dziennikarzom, że był przetrzymywany i torturowany od maja do listopada 2018 roku w Zjednoczonych Emiratach Arabskich po tym, jak został aresztowany pod fałszywymi zarzutami szpiegostwa. Drugi ze skarżących, Ahmad, twierdzi, że został kilkakrotnie pobity podczas miesięcznego pobytu w areszcie na początku 2019 r. Jego „winą” było zbyt ostentacyjnie kibicowanie piłkarzom Kataru w mecz uz ZEA o Pucharu Azji.

Gen. Al-Raisi miał już podobne problemy we Francji. W połowie czerwca skargę na torturowanie złożył na niego Ahmeda Mansoora, przetrzymywany ponad 4 lata w izolatce. Przeciw nominacji dla kandydata Emiratów wystąpiła także grupa francuskich deputowanych. Napisali do Macrona list, by ten w imieniu Francji sprzeciwił się tej kandydaturze.

List pozostał bez odpowiedzi. „Sprzedaż broni przez Francję do Zjednoczonych Emiratów Arabskich z pewnością wyjaśnia dużą część milczenia władz francuskich” – skomentował to deputowany Hubert Julien-Laferrière.

Według Interpolu w wyborach zaplanowanych na 25 listopada zgłoszono do tej pory tylko dwóch kandydatów. Są to gen. Al-Raisi i Czeszka płk Sarka Havrankova, obecnie wiceprezes Interpolu. I zdaje się, że to na ma w tej chwili większą szansę zastąpić na stanowisku szefa tej instytucji Koreańczyka Kima Jong-yanga.

