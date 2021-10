To będzie piękny tydzień. Słońce i 20 stopni [PROGNOZA POGODY]

Niedziela będzie pogodna i bardzo ciepła nad przeważającym obszarem kraju. W centrum i na zachodzie Polski temperatury dojdą do 20 stopni Celsjusza – powiedziała PAP Ewa Łapińska, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Cały tydzień zapowiada się ciepły i słoneczny.

Zdaniem meteorologów IMGW, w niedzielę najwięcej chmur pojawi się na zachodzie i północy kraju, jednak w ciągu dnia należy spodziewać się wielu przejaśnień.

Nie będzie deszczu, a temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, około 20 stopni w centrum, do 22 stopni na zachodzie i południowym zachodzie Polski. Nad morzem termometry wskażą do 19-20 stopni.

„Niedziela będzie pogodna i ciepła oraz z dużą ilością słońca, które będzie przebijało się przez chmury. W całym kraju będzie wiał umiarkowany wiatr z kierunków południowych, który nad morzem, w porywach, osiągać będzie prędkość 70 km/h, a w wysokich partiach Tatr nawet 90 km/h” – powiedziała Łapińska.

Także w nocy z niedzieli na poniedziałek meteorolodzy nie przewidują żadnych opadów. Zachmurzenie będzie duże tylko na północy oraz zachodzie kraju. Temperatura minimalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 10 stopni w centrum, do 14 stopni na północnym zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany, z kierunków południowych, dochodzący do 50 km/h.

W poniedziałek na przeważającym obszarze zachmurzenie małe lub umiarkowane, jedynie na północy i krańcach zachodnich duże z większymi przejaśnieniami i tam miejscami możliwe słabe opady deszczu.

Temperatura maksymalna od 15 st., 16 st. C w rejonie Zalewu Szczecińskiego i na Suwalszczyźnie około 21 st. C w centrum do 23 st. C na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, we wschodniej połowie kraju południowo-wschodni i południowy, na pozostałym obszarze południowo-zachodni skręcający na północno-zachodni. W rejonach podgórskich Karpat porywy do 60 km/h.

Z prognoz na najbliższe dni wynika, że temeperatury około 20 st. C oraz słoneczna pogoda utrzymają się do połowy tygodnia.

Później będzie kilka stopni chłodniej, ale nadal słonecznie. Oby do wiosny…

(PAP)