Armatki wodne i gaz w Lublanie. Słoweńcy mają dość restrykcji koronawirusowych [FOTO/VIDEO]

Jak podaje słoweńska agencja STA, policja użyła przeciwko demonstrantom gazu łzawiącego i armatek wodnych. „Żądamy dymisji rządu, ponieważ obywatele już mu nie ufają” – powiedział agencji AFP jeden z organizatorów protestu.

Policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych gdy demonstranci próbowali podejść do hotelu w centrum miasta, w którym mieszkały delegacje biorące udział w szczycie Unii Europejskiej. Wielu uczestników protestu zostało zatrzymanych.

Stacja telewizyjna N1 musiała przerwać nadawanie programu. Demonstranci forsowali wejście, a do studia przedostał się gaz łzawiący.

To nie pierwszy taki protest. Przed tygodniem około 10 tysięcy osób protestowało w Lublanie przeciwko paszportom covidowym. Wówczas także policja użyła przeciwko demonstrantom gazu łzawiącego i armatek wodnych.

In pictures: Demonstrators protest against Covid-19 measures and pandemic restrictions in Ljubljana, Slovenia pic.twitter.com/jqVxS6l9cc

#Slovenia Clouds of tear gas in the center of #Ljubljana with strong clashes due to #Covid restrictions

pic.twitter.com/EB4MFCDNo4

— Donato Yaakov Secchi (@doyaksec) October 5, 2021