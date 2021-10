Dr Witczak punktuje dr Fiałka w Polsat News. „Dlaczego skupiamy się na SARS-CoV-2?”

Dlaczego skupiamy się na SARS-CoV-2, który ma 0,15 proc. śmiertelności? – pytał biolog Piotr Witczak, dyskutując z lekarze Bartoszem Fiałkiem w Polsat News.

– Pandemia nierówno przebiega w każdym kraju – powiedział lekarz Bartosz Fiałek. – Wydaje się, że będziemy niestety „nadganiać statystyki” – dodał

Dr Fiałek w oparciu o, jak twierdzi, modele matematyczne – przewiduje po 5 tys. zakażeń dziennie pod koniec października.

Ekspert przekonywał Polaków do szczepień przeciw Covid-19.

W studiu Polsat News obecny był także dr Piotr Witczak, który twierdzi, że specjalne traktowanie koronawirusa nie ma sensu.

– Izrael we wrześniu tego roku pobił rekord zakażeń. Liczylibyśmy, że szczepionki ograniczą transmisję – powiedział.

– Nie widać związku pomiędzy poziomem wyszczepienia a liczbą zakażeń, a nawet jest nieznaczny odwrotny trend: im więcej zaszczepionych, tym większa liczba zakażeń. Spodziewaliśmy się, nawet ja, że tak nie będzie – powiedział.

Ekspert odniósł się także do zachęcania Polaków do zaszczepienia się przeciw Covid-19.

– Jeśli to jest zachęta, to ok. Ale stosowane są wobec nas środki przymusu pośredniego, żeby się szczepić – powiedział, mówiąc o takich etatystycznych pomysłach jak: paszporty covidowe, utrudnienia dla niezaszczepionych (testy) i limity na imprezach zbiorowych.

– Brakuje logiki w tym podejściu. Singapur przy 81 proc. w pełni zaszczepionych na początku sierpnia wprowadził trzecią dawkę szczepionki, a pod koniec sierpnia pobił rekord zakażeń. Teraz rosną tam też zgony – powiedział Witczak.

Dr Witczak zwrócił także uwagę na NOP-y i powołując się na dane, według których prawdopodobieństwo odczynu poszczepiennego wynosi 1 na tysiąc przypadków, stwierdził, że przy wysokim odsetku bezobjawowych zakażeń koronawirusem naraża ludzi na niepotrzebne ryzyko.

Źródło: Polsat News