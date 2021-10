Janusz Korwin-Mikke: „TO by mogło wyjaśniać wzrost liczby homosiów”

Przez ostatnie 70 lat we Francji ok. 216 tys. nieletnich było ofiarami wykorzystywania seksualnego przez katolickich księży i zakonników – wynika z ogłoszonego tam we wtorek raportu niezależnej komisji. Janusz Korwin-Mikke twierdzi, że mogło to wpłynąć na… ilość homoseksualistów w społeczeństwie.

Liczba dzieci, które były wykorzystywane w prowadzonych przez Kościół instytucjach, nie tylko przez księży, ale również przez zatrudnianych tam nauczycieli i opiekunów może wynosić 330 tys. – przekazał Jean-Marc Sauve, który kieruje pracami Komisji ds. nadużyć seksualnych w Kościele (CIASE).

– Chciałbym prosić każdego z was o przebaczenie – powiedział przewodniczący Episkopatu Francji, abp Eric de Moulins-Beaufort. Duchowny, który zabrał głos podczas prezentacji wyników prac komisji, mówił o „wstydzie”, „przerażeniu” i „przytłoczeniu głosem i liczbą ofiar”.

Komisja znalazła dowody na to, że spośród ok. 115 tys. francuskich księży i zakonników w ciągu ostatnich 70 lat od 2,9 do 3,2 tys. z nich dopuściło się przestępstw seksualnych na nieletnich.

Ofiarami pedofilów we francuskim Kościele w 80 proc. byli chłopcy.

Badanie skomentował Janusz Korwin-Mikke, prezes partii KORWiN i lider wolnościowego skrzydła Konfederacji.

– Hmmm… To by mogło wyjaśniać zdumiewające zjawisko: nagły wzrost liczby homosiów. Być może są to chłopcy wciągnięci i wprawieni w te praktyki przez homopedofilów w sutannach? – napisał na Twitterze wolnościowiec.

