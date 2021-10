„Końca pandemii nie będzie”. Szczepienia będą regularne? Niedzielski UJAWNIA plany

Adam Niedzielski w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” poruszył temat szczepień przeciw Covid-19 i obostrzeń w słabiej wyszczepionych regionach Polski.

Minister zdrowia Adam Niedzielski uważa, że „końca pandemii nie będzie”. – To znaczy inaczej – wirus zostanie, ale w pewnym momencie zmniejszy się jego szkodliwość. Można więc powiedzieć, że koniec będzie wtedy, kiedy będziemy mogli oszacować, że śmiertelność związana z koronawirusem, zakażalność i inne parametry są na poziomie grypy – wyjaśnia.

Skoro tak, to rodzi się pytanie o powtarzalność szczepień. Jest to kwestia, która budzi nie pokój wśród wielu osób, które już, często dla przysłowiowego „świętego spokoju”, zaszczepiły się dwiema dawkami.

Pytanie o kolejne szczepienia zadał także „Dziennik Gazeta Prawna”. Czy będzie trzeba powtarzać szczepienia przeciw Covid? Minister Niedzielski udziela jasnej odpowiedzi:

– Prawdopodobnie tak. Obecna fala to taki sprawdzian, choćby w zakresie skuteczności szczepień i narzędzi kontroli. Jeśli będziemy widzieli, że dolegliwość zachorowań jest coraz mniejsza, to będzie proces sprowadzania pandemii do statusu standardowej grypy – przekonuje.

Zaznacza jednocześnie, że „jeżeli dojdziemy do takiej pewnej rutyny covidowej, to prawdopodobnie będziemy traktowali szczepionkę na COVID jak szczepionkę na grypę”. Dodaje, że w przyszłości szczepienia będą odpłatne.

– Będą grupy, które będą miały bezpłatny dostęp. Będzie i płatny. Myślę, że grupy refundacyjne będą podobne jak przy grypie – wyjaśnia minister.

Jeśli zaś chodzi o grypę, to minister Adam Niedzielski wyznał, że odnotowuje się o wiele więcej zachorowań na tę chorobę, niż zakażeń koronawirusem. Pisaliśmy o tym:

Źródło: DGP