Konfederacja: chcemy pokazać w jaki sposób rządzący manipulują tymi danymi [VIDEO]

Na przystankach autobusowych pokazały się takie plakaty ze smutnym, zmęczonym drem Michałem Sutkowskim, a pod nim napis: „99 proc. zgonów na Covid to osoby niezaszczepione […]”. Szanowni państwo, chcemy dzisiaj pokazać na czym polega manipulacja dokonana na tym plakacie i w jaki sposób rządzący manipulują tymi danymi – mówił Witold Stoch z Konfederacji na konferencji prasowej w Sejmie.

– Po pierwsze: nie mamy tutaj wskazane na tym plakacie żadnego zakresu czasowego, którego te dane dotyczą. I ministerstwo podając te dane, powtarza to także minister Niedzielski, że 98 proc. zakażeń to osoby niezaszczepione i 99 proc. zgonów to osoby niezaszczepione, pokazują dane od początku roku, od stycznia. Kiedy zaszczepionych było bardzo mało, a mieliśmy wiosenną falę, kiedy było dużo zakażeń i zgonów i nawet osoby, które by się chciały wtedy zaszczepić, jeszcze wtedy może nie mogły się zaszczepić. Co powoduje tak dużą liczbę procentową osób, które się zakaziły, a były niezaszczepione – mówił Witold Stoch podczas konferencji w Sejmie.

– Po drugie: liczba zakażeń i zgonów liczona jest wśród zaszczepionych po upływie 14 dni od pełnej dawki. Czyli jeśli ktoś zaraził się po pierwszej dawce, ale przed drugą, albo 12 lub 13 dni po drugiej dawce – także jest liczony jako niezaszczepiony.



– Po trzecie: w ostatnim rozporządzeniu ministra zdrowia jest wskazane, że osoba, która jest zaszczepiona, nie musi być wysłana na test. I często tak się zdarza i jest dużo przypadków osób, które mają objawy podobne do Covid, ale także do grypy lub zapalenia oskrzeli. One, jeśli są zaszczepione, nie są kierowane na test. Wtedy wychodzi na to, że ta osoba jest chora po prostu na grypę, czy przeziębiona, ma siedzieć w domu. Nie jest robiony jest test, co także zaniża statystyki osób zaszczepionych, które zakażają się Covid-19.

– W odpowiedzi na te manipulacje, jako Konfederacja, będziemy podawać co tydzień dane z ostatniego tygodnia właśnie, które wskazują na prawdziwą liczbę zakażeń wśród osób zaszczepionych, a także zgonów wśród zaszczepionych – zapowiedział Witold Stoch.

Konfederaci podają, że „w dniach 24 września do 1 października 2021 roku zakażenia zaszczepionych to 2146, czyli 31,75 proc., a zgony zaszczepionych to 25, czyli 21,74 proc.”.

– Jak widać nijak ma się to do tej propagandy o 99 proc. zgonów na Covid – powiedział jeszcze Stoch.

Konfederacja sprzeciwia się także cenzurowaniu mediów, które wypowiadają się na temat Covida niezgodnie z główną narracją.

– Wczoraj media podały informację, że rząd przygotowuje ustawę wprowadzającą kary do miliona złotych za publikację tzw. „fejk niusów” przez portale społecznościowe. No szanowni państwo, kto jak kto, ale to właśnie minister zdrowia powinien się dwa razy zastanowić przy takiej skali dezinformacji ze strony rządu, to Ministerstwo Zdrowia… No, grozi mu bankructwo – stwierdził Jakub Kalus z narodowego skrzydła Konfederacji.

Prawicowa opozycja jest także przeciwna stygmatyzacji wszystkich osób, które nie chcą się zaszczepić mianem „antyszczepionkowców”.

– Wrzucanie do jednego worka wszystkich przypadków ludzi, którzy z różnych powodów nie chcą się zaszczepić, albo po prostu są zwolennikami dobrowolności szczepień, no to jest coś obrzydliwego – stwierdził mec. Jacek Wilk z wolnościowego skrzydła Konfederacji i partii KORWiN.

