Sommer: „Wstyd się przyznać, ale nie współżyłem ze świnią i nie gadam jak mordowałem Żydów” [VIDEO]

Już jutra premiera filmu „Wesele” Wojciecha Smarzowskiego, który zapowiada się jako najbardziej antypolskie dzieło w historii. W filmie znalazło się miejsce na wyśmianie tradycyjnych polskich wesel, propagandę obarczającą Polaków winą za zabijanie Żydów w czasie II wojny światowej, a nawet… stosunek seksualny ze świnią. Tomasz Sommer, redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!”, odniósł się do tego na YouTubie.

– Cóż tam pan Smarzowski mówi w swoim filmie? Otóż on mówi w swoim filmie, że proszę państwa jak jest polskie wesele, to nie dość, że wszyscy jak świnie się nachlają i tam w dodatku natychmiast współżyją ze świniami, to jeszcze w dodatku natychmiast wspominają, jak to Żydów mordowali w czasie wojny – powiedział Tomasz Sommer.



„Ani nie współżyłem ze świnią, ani nie mordowałem Żydów”

– Tak pan Smarzowski twierdzi. Troszkę mnie to po prawdzie dziwi, bo ja byłem na kilkudziesięciu weselach w ciągu swojego życia – nie pokazujmy tego, fuu [Sommer zareagował na puszczenie zajawki „Wesela” w tle] – i proszę państwa, wstyd powiedzieć, ale ani nie współżyłem ze świnią – ani razu proszę państwa! – ani nawet – uwaga, tu zaskoczenie – nie gadałem o tym, jak mordowałem Żydów – zdradza publicysta.

– Nie wiem jak państwo – dodaje. – Ale pan Smarzowski twierdzi, że to jest stały punkt każdego wesela. Właśnie świnia i Żydzi.

Smarzowski reklamuje swój film seksem ze świnią i mordowaniem Żydów jako głównym tematem polskich wesel. Nie wiem, gdzie ten Smarzowski na wesela chodził. Ktoś się przyzna, że był gdzieś z nim na weselu? — Tomasz Sommer (@1972tomek) October 6, 2021

Smarzowski może dostać pieniądze, Sommer – nie

– Nie wiem, jak to skomentować, ale to jest tak, jak państwo płaci, bo oczywiście tradycyjnie PISF rzucił tam sporo grosza na swój film, czyli już za PiS-u PISF zapłacił – przypomina Tomasz Sommer.

– I jeszcze tylko jednak ciekawostka: w tym czasie my próbowaliśmy […] zrobić fabułę na temat „Jedwabnego” – ujawnia publicysta.

– Oczywiście został oto zablokowane, bo to pan Smarzowski może dostać pieniądze, a nie jakiś tam Sommer – kwituje Sommer.

Całe nagranie, w którym poruszono jeszcze wiele innych, ciekawych tematów: