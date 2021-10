Djoković nie zagra w Australian Open? „Jeśli warunkiem będzie zaszczepienie, to…”

Obowiązek zaszprycowania dla sportowców uczestniczących w imprezach w Australii sprawi, że Novak Djoković nie zechce zagrać w Australian Open? Tak twierdzi zdobywca Pucharu Davisa 2010 i kapitan tenisowej reprezentacji Serbii oraz trener – Bogdan Obradović.

W serbskich mediach Obradović analizował, czy jego były podopieczny, a prywatnie dobry znajomy, weźmie udział w Australian Open. Zdaniem trenera nawet taki tak postawiona sprawa nie zmusi Djokowicia do zaszprycowania.

Dziewięciokrotny triumfator w Australian Open i dwudziestokrotny mistrz turniejów wielkoszlemowych obecnie ma do wyboru – przyjąć szprycę i poprawiać rekordy, albo postąpić w zgodzie ze swoimi przekonaniami i wiedzą. O tym, co prawdopodobnie zrobi tenisista mówił w serbskich mediach trener. Premier australijskiego stanu Wiktoria Dan Adrews zapowiedział bowiem, że nie wyobraża sobie, żeby w turnieju mogli brać udział niezaszprycowani sportowcy.

– Novak nie weźmie udziału w Australian Open, jeśli zostanie zaszantażowany kwestią szczepienia – ocenił Obradović. Podkreślił też, że ataki na najlepszego tenisistę świata nie ustają już od dawna. Ostatnio z powodu jego postawy wobec szprycy właśnie. Sportowiec podkreślał, że jest w tej sprawie zwolennikiem pełnej dobrowolności oraz że jest to suwerenna decyzja każdego człowieka.

Obradović przyznał, że w ostatnim czasie nie rozmawiał o tym ze sportowcem. Zna go jednak na tyle dobrze, że przedstawił swoją opinię i stwierdził, że Novak myśli podobnie.

– Myślę, że Światowa Organizacja Zdrowia stworzyła tyle chaosu, że nie wiadomo już, co jest słuszne, a co nie – stwierdził na antenie Telewizji Kurir. Dodał, że stosunek zagranicznych mediów do Djokovicia na zawsze pozostanie negatywny i wstrzemięźliwy.

– Wszyscy odnoszący sportowe sukcesy Serbowie zawsze byli opluwani przez Zachód. My zachowujemy się naturalnie i normalnie. Gdy zwyciężaliśmy, nigdy nie znęcaliśmy się nad przeciwnikiem, zawsze zachowywaliśmy się szlachetnie. Cały ten ich strach jest teraz pod znakiem zapytania. Oni wzywają nas do udziału w ich strachu – wskazał Obradović.

Dodał, że Djoković nie zgodzi się na szprycowe ultimatum.

– Jeśli jedynym warunkiem będzie zaszczepienie, to Novak nie weźmie udziału w Australian Open. To jest logiczne. To esencja (poglądy dotyczące odporności i szczepień – przyp. red.), którą budował od lat. Zakazanie mu startu z powodu braku szczepienia należy traktować tak samo, jak zakaz wystawiania sztuk Nušicia (Branislav Nušić to wybity serbski dramaturg z pierwszej połowy XX wieku – przyp. red.), bo ten nie był zaszczepiony – skwitował.

Źródło: przegladsportowy.pl