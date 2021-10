Polskę koszą „sierpem wymiaru sprawiedliwości”, Węgry zatłuką „młotem homofobii”

To wyjątkowa „kurtuazja” dyplomatyczna. Można jednak przypomnieć, że w podobny sposób w temacie ideologii LBTB Beaune wyrażał się także przed podróżą do Polski. Później „obraził” się nawet, że nie zorganizowano mu wizyty w Kraśniku w „strefie wolnej od LGBT”….

Francuski sekretarz stanu do spraw europejskich, który we wtorek odwiedzi Budapeszt, nie ukrywa, że właśnie owa rzekoma „ustawa homofobiczna” będzie przedmiotem jego rozmów. Przypomnijmy, że chodziło w niej o ochronę rodziny i zwłaszcza nieletniej młodzieży przed pornografią i propagandą zmiany płci.

Clement Beaune postraszył Węgrów, że będzie działał na rzecz „sankcji prawnych, a nawet finansowych” na poziomie unijnym. Jego zdaniem , węgierska ustawa „nie respektuje zasad Europy, którymi są równość, wolność, niedyskryminacja”.

Aktywista w randze sekretarza stanu dodał, że w sprawie karanie Węgrów, „mamy teraz środki na szczeblu europejskim, mamy kilka narzędzi, które na to pozwalają”. Dodał, że liczy na powództwa przeciwko państwu członkowskiemu za naruszenie prawa europejskiego wnoszone do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Węgry są od września 2018 r. celem procedury (art. 7 Traktatu) dotyczącej „wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia wartości europejskich”. Ta parktyka jest nieskuteczna, ponieważ wymaga jednomyślności pozostałych członków. Francuskie media podkreślają, że Budapeszt wspiera tu Warszawa.

Przypominają jednak, że UE nadal nie zatwierdziła przedstawionego w maju planu pomocy dla Węgier, pozbawiając ten kraj ponad 7 miliardów funduszy europejskich. Viktor Orban oskarża Komisję Europejską o blokowanie pieniędzy właśnie z powodu nacisków lobby LGBT.

Podobnie jak w Polsce, Clément Beaune spotka się ze swoim węgierskim odpowiednikiem, a poza tym wyłącznie z opozycją i aktywistami LGBT. Polityk odniósł się także do Polski. Jego zdaniem, ryzykujemy polexitem, co byłoby życzeniem wielu ludzi, którzy mają nas podobno dość za niezgodę na migrację, psucie klimatu i właśnie za stosunek do LGBT…

8 października także w BFM powiedział o decyzji Trybunału Stanu, że „to nie jest temat techniczny ani prawny, ale jest to temat wybitnie polityczny, który jest częścią długiej listy prowokacji przeciwko UE”… Ciekawe, czy wie o wyroku swojej rady stanu z kwietnia?

Clément Beaune says Poland is taking the risk of a ‘de facto exit’ from the bloc, expressing the feeling of many in town (and the wish of others fed up after migration, climate, LGBT,…) https://t.co/Zx57SjQwIN

— jacopo barigazzi (@jacopobarigazzi) October 8, 2021