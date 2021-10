Prof. Horban i jego mądrości. Tak mówił o zaszprycowanych jeszcze w grudniu [VIDEO]

Główny doradca premiera ds. mniemanej pandemii prof. Andrzej Horban, tuż przed rozpoczęciem akcji wyszczepiania Polaków twierdził, że zaszprycowani nie będą zarażać. Niemal rok później nie był już jednak takim optymistą.

Jeszcze na początku akcji promocyjnej szprycowania, w grudniu 2020 roku, prof. Andrzej Horban zapewniał, że ci, którzy przyjmą preparat, nie będą zarażali.

– Nie, z założenia osoby, które szczepimy nie zarażają, bo powinny być zdrowe, ponieważ jednak nie sprawdzamy, czy człowiek jest w tym momencie „nosicielem wirusa”, to nie – twierdził prof. Horban.

– Istotą szczepienia jest wytworzenie takiego poziomu odporności, żeby człowiek nie był zarażony. Należy odpowiedzieć krótko i zwięźle: nie – nie będą zarażali, bo nie będą zakażeni – mówił szef Rady Medycznej.

Filmik, w którym nagrano powyższą wypowiedź naczelnego doradcy premiera ds. Covid, zamieściła na oficjalnym profilu na Twitterze Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Nagranie jest opatrzone logo akcji #SzczepimySię.

Mniej entuzjazmu wyraził jednak w rozmowie z Wirtualną Polską na początku października. – Nawet jeśli uda nam się zaszczepić większość osób, to wcale nie oznacza, że nie będziemy mieli zakażeń. Ten wirus prawdopodobnie zostanie z nami na zawsze i będzie ewoluował w kierunku łagodniejszych form, co nie oznacza, że będzie to choroba łagodna – stwierdził w programie „Newsroom WP” prof. Andrzej Horban.

Źródła: Twitter/wp.pl