Katastrofa samolotu w USA. Zginęły wszystkie osoby na pokładzie [VIDEO]

Jak dodała, powołując się na amerykańską Federalną Administrację Lotnictwa (FAA), do katastrofy doszło w piątek po południu na lotnisku DeKalb-Peachtree. Maszyna rozbiła się tuż po starcie.

„Na nagraniu z telefonu komórkowego widać, że mały samolot rozbił się w pobliżu pasa startowego kilka sekund po starcie” – relacjonował dziennik „Atlanta Journal-Constitution” („AJC”).

Władze nie ujawniły od razu tożsamości ofiar wypadku.

„Co najmniej 15 strażaków stacjonujących na lotnisku, należącym do hrabstwa (DeKalb), wbiegło na pas startowy i stosunkowo szybko ugasiło płomienie” – cytuje gazeta rzecznika straży pożarnej, kapitana Jaesona Danielsa.

Według FAA cztery znalezione osoby były jedynymi pasażerami sześciomiejscowej maszyny. Na razie nie podano, co mogło być przyczyną katastrofy. Dochodzenie będzie prowadzić Krajowa Rada Bezpieczeństwa w Transporcie (NTSB).

„Lotnisko zajmuje ponad 280 hektarów i położone jest ok. 16 km od centrum Atlanty. Ze średnią roczną liczbą około 209 tys. startów i lądowań w ciągu ostatnich trzech dekad jest to drugie pod względem ruchu lotnisko w stanie Georgia, zaraz za portem lotniczym Hartsfield-Jackson w Atlancie” – wyjaśnia AP.

Breaking;

Crash of small plane reported at the DeKalb Peachtree airport (PDK) north of Atlanta shortly after 1p ET.

Witness, Steven Lemasters recorded the aircraft on fire next to runway after incident.@cbsnews pic.twitter.com/ztbzyLJ2Di

— errol barnett • cbs (@errolbarnett) October 8, 2021