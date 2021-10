Najnowszy SONDAŻ: Zdecydowany lider i sześć partii w Sejmie. Kto zyskuje, a kto traci?

Jak wynika z najnowszego sondażu IBRIS dla „Wydarzeń”, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę zdecydowanym zwycięzcą zostałaby Zjednoczona Prawica. Próg wyborczy przekroczyłoby sześć ugrupowań.

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę Zjednoczona Prawica (Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarna Polska) mogłaby liczyć na 34,3 procent głosów, co dałoby jej pewne zwycięstwo.

Jest to jednak wynik gorszy o 2,2 punktu procentowego w porównaniu do ostatniego sondażu przeprowadzonego dla „Wydarzeń” na początku września. W stosunku do wyniku z ubiegłego miesiąca 1,4 punktu procentowego traci także Koalicja Obywatelska.

Obecnie największa formacja opozycyjna mogłaby liczyć na 21,6 procent głosów. Podium zamyka Polska 2050 Szymona Hołowni, która również traci. Jej poparcie w październikowym sondażu wyniosło 10,5 procent, a to wynik o 0,8 punktu procentowego gorszy niż poprzednio.

Tuż za podium plasuje się Konfederacja, która z kolei zyskała 0,8 punktu procentowego, i obecnie cieszy się poparciem 8,4 procent badanych. W Sejmie znalazłaby się także Lewica, na którą wskazało 8 procent respondentów.

Próg wyborczy przekroczyłby jeszcze PSL-Koalicja Polska z poparciem 5,4 procent badanych. Formacja ta zanotowała największy wzrost poparcia w stosunku do poprzedniego badania, o 2,5 punktu procentowego.

Aż 11,7 procent badanych nie wie na kogo oddałoby swój głos.

Źródło: Polsat News