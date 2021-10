Rekomendowane ostrzeżenie: po szczepieniu Pfizerem lepiej nie ćwiczyć

Po blisko dziesięciu miesiącach akcji szczepień może zostać wydane nowe zalecenie. Portal „Jerusalem Post” informuje, że Izrael najprawdopodobniej będzie rekomendować unikanie ćwiczeń i ogólnie wysiłku fizycznego po przyjęciu szczepionki przeciwko COVID-19 firmy Pfizer.

Wniosek wpłynął do izraelskiego urzędu ds. kontroli nad epidemią i szczepionek przeciw COVID-19.

Za rekomendacją stoją epidemiolodzy z tamtejszego ministerstwa zdrowia. Wskazówka, by unikać aktywności fizycznej, ma być spowodowana rzadkimi przypadkami zapalenia mięśnia sercowego po przyjęciu szczepionki Pfizer/BioNTech.

Choć nie są to jeszcze oficjalne zalecenia, to izraelscy epidemiolodzy radzą, by przez tydzień po szczepieniu Pfizerem unikać „forsownej aktywności fizycznej”. Niegroźne dla zdrowia mają być natomiast spacery, rozciąganie się, praca wykonywana na stojąco i prace domowe.

Podkreśla się, że rzadkie przypadki zapalenia mięśnia sercowego występują przede wszystkim u młodych mężczyzn i mają zazwyczaj łagodny przebieg. Tego typu zapalenia na pierwszy rzut oka są często niezauważalne, a zwiększony wysiłek fizyczny może doprowadzić do nasilenia się objawów i pogorszenia stanu zdrowia.

„Rekomendujemy, żeby wszyscy, zwłaszcza nastolatkowie i młodzi mężczyźni poniżej 30 roku życia, unikali forsownej aktywności fizycznej, takiej jak intensywne ćwiczenia, przez tydzień po pierwszej i drugiej dawce szczepionki” – brzmi rekomendacja, której treść poznał „Jerusalem Post”.

Jeśli rekomendacja zostanie przyjęta wówczas znajdzie się wśród wytycznych dla zaszczepionych przekazywanych im po szczepieniu przeciw COVID-19.

Rekomendacja dotyczy wyłącznie szczepionki Pfizer/BioNTech, bo tylko taka jest stosowana w Izraelu.