W szponach sanitaryzmu. Poznański półmaraton nie tylko dla zaszprycowanych? Niezaszczepieni mogą pobiec… wirtualnie

13. PKO Poznań Półmaraton miał być imprezą tylko dla zaszprycowanych. Pod wpływem presji organizator – Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji – „ugiął się” i dał możliwość udziału w biegu także ozdrowieńcom i osobom posiadającym zaświadczenie o przeciwwskazaniach do szczepienia. Niezaszczepieni zaś mogą wziąć udział „wirtualnie”.

Adwokat Maja Gidian została poproszona o interwencję w sprawie poznańskiego półmaratonu.

„Z prośbą o pomoc zgłosił się do mnie Pan Marek, który nie jest osobą zaszczepioną i który chciałby wziąć udział w maratonie

➡ Wezwałam organizatora imprezy do usunięcia zapisu w regulaminie, który pozwalał na udział w półmaratonie wyłącznie osobom zaszczepionym

➡ Regulamin został zmieniony i aktualnie udział w półmaratonie mogą wziąć udział tzw. ozdrowieńcy i osoby z przeciwwskazaniami medycznymi do szczepienia

Czy nas to usatysfakcjonowało? Oczywiście, że nie” – przekazała prawnik.

„Żaden podmiot nie ma prawa domagać się od nas okazania certyfikatów zaszczepienia/ozdrowieńca, czy też żądać informowania o występujących przeciwwskazaniach do szczepienia. I nie ma znaczenia, że Pan Marek może wziąć udział w tzw. „biegu wirtualnym” (wirtualny maraton?sic!)” – wskazała prawnik.

Obecnie, aby zapisać się na 13. PKO Poznań Półmaraton trzeba wybrać jedną z czterech opcji. Można zapisać się na bieg „w formie tradycyjnej” i „dobrowolnie” zadeklarować „chęć okazania organizatorowi półmaratonu” albo certyfikatu zaszprycowania, albo certyfikatu ozdrowieńca Covid-19 albo zaświadczenia o przeciwwskazaniach do szczepień przeciwko Covid-19. Można też zapisać się na 13. PKO Poznań Półmaraton „edycja wirtualna”.

Jak czytamy w regulaminie „edycji wirtualnej” półmaratonu:

„1. Bieg odbędzie się w dniach 11 – 17 października 2021r. w godz. od 00.01 w dniu 11.10.2021r. do godz. 23.59 w dniu 17.10.2021r.

2. Bieg ma charakter indywidualny oraz wirtualny, co oznacza, że zawodnicy nie spotykają się razem na miejscu startu biegu, ale każdy z uczestników biegu pokonuje dystans indywidualnie w wyznaczonym przez siebie terenie. Zawodnik sam ustala, gdzie będzie start i meta jego biegu i czyni to na własną odpowiedzialność.

3. Dystans: Półmaraton (21,097 km)”.

Co więcej, zawodnicy mogą pokonać dystans na dowolnym terenie, „przy zachowaniu dystansu społecznego, zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego”.

Aby zarejestrować swój bieg, należy pobrać aplikację mobilną.

„3. Każdy uczestnik, by zostać sklasyfikowanym, rejestruje swój bieg pobierając aplikację mobilną 13. PKO Poznań Półmaraton – edycja wirtualna lub poprzez inne urządzenie rejestrujące (Strava itp.). Istotne jest, aby zawodnik miał możliwość przesłania zdjęcia ekranu z zarejestrowanym biegiem/zrzutu ekranu prezentującego bieg z widocznym dystansem i czasem.

4. Zrzut zdjęcia ekranu musi zawierać informacje takie jak: pokonany dystans, czas i data.

5. Zrzut zdjęcia ekranu należy przesyłać do dnia 24 października 2021r. do godz. 23.59 za pośrednictwem aplikacji 13. PKO Poznań Półmaraton – edycja wirtualna.

6. Klasyfikacja generalna i wiekowa odbędzie się na podstawie czasów netto wszystkich uczestników biegu” – czytamy w punkcie V regulaminu.

Adwokat Maja Gidian przypomina jednak, że zasady ustanowione przez organizatorów nie są zgodne z Konstytucją.

„Przypominam organizatorom półmaratonu o Konstytucji:

🔴 Art. 32

1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

🔴 Art. 31 ust. 3

Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane TYLKO W USTAWIE i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw” – przypomniała.

Poznański półmaraton organizowany jest pod patronatem Prezydenta Miasta Poznania – Jacka Jaśkowiaka.

Źródła: posir.poznan.pl/Facebook