Zawały i udary. Ministerstwo Zdrowia ujawniło dane. Najwięcej pacjentów to…

Pandemiczny resort zdrowia udostępnił dane za pierwsze półrocze 2021 roku – tj. od 1 stycznia do 30 czerwca. Wynika z nich, że w tym okresie rozpoznano 46 111 zawałów serca oraz 84 658 niedokrwiennych udarów mózgu.

Wśród pacjentów z zawałami zaszprycowanych tylko pierwszą dawką było 1 649 osób. W pełni zaszprycowanych zaś było 29 134 pacjentów. Niezaszczepionych z zawałem serca w pierwszym półroczu było natomiast 15 328.

W przypadku niedokrwiennego udaru mózgu zaszczepionych tylko pierwszą dawką były 4 034 osoby. W pełni zaszprycowanych z udarem było zaś 44 872 osoby. Natomiast pacjentów udarowych, którzy nie przyjęli szprycy było 35 752.

Z danych pandemicznego Ministerstwa Zdrowia wynika więc, że ponad połowa pacjentów z zawałami i udarami to zaszczepieni. Nie można jednak na podstawie tych danych sądzić, że choroby te mają bezpośredni związek ze szprycą. Warto podkreślić, że spora część zaszczepionych to osoby z grupy ryzyka, a więc obciążone rozmaitymi przypadłościami. Ponadto szprycowanie rozpoczęło się od najstarszych grup wiekowych, a więc w naturalny sposób bardziej podatnych na zawały czy udary.

Resort ujawnił też liczbę hospitalizacji z powodu powyższych rozpoznań. W przypadku zawałów było ich 34 512, a udarów – 35 328. Liczba hospitalizowanych pacjentów wynosiła zaś odpowiednio 32 114 oraz 33 825.

Jeśli chodzi o pacjentów hospitalizowanych z powody zawału serca, było wśród nich 1 276 zaszczepionych tylko pierwszą dawką, 19 935 w pełni zaszprycowanych oraz 10 903 w ogóle nie zaszczepionych.

Z kolei w przypadku pacjentów z udarami sytuacja wyglądała następująco: 2 185 zaszczepionych tylko pierwszą dawką, 16 167 w pełni zaszprycowanych oraz 15 473 niezaszprycowanych.

„Co tam panie w zdrowiu słuchać?

Ano Panie zaszczepieni królują w szpitalach…

A to dane za pierwsze półrocze!

Ilu w pełni zaeliksirowanych wówczas było?

A co będzie w 3 kwartale?” – pytał Sławomir Sala.

