Będzie się działo! Korwin-Mikke sprawozdawcą. W uzasadnieniu projektu ustawy Hitler

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o czasie urzędowym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Podpisali się pod nim politycy różnych opcji. Sprawozdawcą jest Janusz Korwin-Mikke. W uzasadnieniu padają słowa o Hitlerze.

Projekt zakłada wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 10 grudnia 2003 roku o czasie urzędowym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

Projektodawcy postulują, żeby art. 2 ust. 1 otrzymał następujące brzmienie: „Czasem urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej jest czas środkowoeuropejski”.

Ponadto chcą skreślić ust. 3 i art. 3 oraz dodać dwa nowe artykuły:

Art. 2. „Wszelkie rozporządzenia wydane na podstawie uchylonego art. 3 zmienionej ustawy tracą moc z dniem wejścia w życie ustawy” oraz art. 3. „Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia”.

Inaczej mówiąc autorzy projektu chcą, by w Polsce zaprzestać zmian czasu zimowego na letni i odwrotnie. Po wejściu w życie ustawy obowiązywałby już tylko czas „zimowy”.

W uzasadnieniu pojawia się m.in. Adolf Hitler.

„«Czas letni» nie przynosi żadnych korzyści gospodarczych, natomiast dwa razy w roku zaburza zarówno gospodarkę (zwłaszcza transport!) jak i działanie organizmów ludzi i zwierząt.

Czas «letni» wprowadził na ziemiach polskich Adolf Hitler, potem PZPR, potem Unia Europejska. UE już uznała, że był to błąd i zezwoliła swoim Członkom na zniesienie tego dziwactwa. Należy przywrócić czas normalny i nigdy więcej nie eksperymentować na ludziach.

Należy przy tym zdecydowanie odrzucić myśl, by (co dopuszcza UE) wprowadzić na stałe czas «letni» – co odbierałoby codziennie w zimę godzinę snu, w szczególności dzieciom” – napisano w uzasadnieniu.

Pod projektem podpisali się zarówno wszyscy posłowie Konfederacji, jak i przedstawiciele innych ugrupowań – PiS, Lewicy i Koalicji Obywatelskiej.

Źródło: sejm.gov.pl