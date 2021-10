Jeszcze większa inwigilacja. Skarbówka jako oczy Wielkiego Brata

Skarbówka prześwietli nasze zakupy? Eksperci alarmują, że tak może się skończyć integracja terminali płatniczych z kasami online, które wysyłają dane do tej instytucji. Wszystko to w ramach tzw. Polskiego Ładu. Nowe narzędzie może być później wykorzystane w postępowaniach podatkowych. Takiego zagrożenia nie widzi jednak resort finansów.

Tzw. Polski Ład zmienia m.in. ustawę Prawo przedsiębiorców. Dodaje w niej bowiem zapis mówiący o tym, że od 1 lipca 2022 roku kasy fiskalne będą zintegrowane z terminalami płatniczymi. Dzięki temu sprzedawca nie będzie musiał ręcznie wpisywać kwoty do zapłacenia kartą do terminala.

Integracja będzie obowiązkowa tylko dla urządzeń, które współpracują z Centralnym Repozytorium Kas. Informacje z nich trafiają za pośrednictwem internetu w czasie rzeczywistym do Krajowej Administracji Skarbowej.

Zatem do skarbówki mogą trafiać dane z paragonów, powiązane z numerami kart. Te zaś wystarczą, by zidentyfikować klienta. Urząd skarbowy będzie więc wiedział, co, gdzie i za ile kupujemy. Co więcej, dowie się też o wizytach lekarskich czy usługach prawniczych.

Część ekspertów podatkowych alarmuje, że skarbówka będzie miała szersze pole do inwigilacji. Doradca podatkowy w CRIDO i ekspert BCC Michał Borowski w rozmowie z Business Insider stwierdził, że przepis wprowadzający takie zmiany powinien zostać dokładnie przeanalizowany – nie tylko pod kątem nie tylko konstytucyjnych praw obywatelskich, lecz także przepisów o ochronie danych osobowych.

W rozmowie z tym samym medium Bartosz Rodak, adwokat, doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Prawnego w kancelarii Mariański Group, przyznał, że jeśli chodzi o zakres danych, jakie o obywatelach gromadzi fiskus – pochodzących z polików JPK VAT – instytucja ta już teraz ma dostęp do wielu informacji. Nie są one jednak analizowane i weryfikowane w sposób ciągły.

– Natomiast przy wykorzystaniu mechanizmów automatycznej analizy danych w ramach tzw. big data, opartych o zaawansowane algorytmy, a nawet sztuczną inteligencję, już na bazach danych obecnie pobieranych można zidentyfikować właściciela danej karty i zweryfikować, czy ujawnione przez niego zarobki pozwalają na dokonanie wskazanego zakupu – przestrzegał.

Zmiany proponowane w tzw. Polskim Ładzie mają uderzać w szarą strefę. Eksperci natomiast podkreślają, że gotówka nadal jest legalnym w Polsce środkiem płatniczym.

Problemem w naszym biednym kraju ma być nie sposób dokonywania płatności, ale nieewidencjonowanie transakcji na kasach fiskalnych.

Ministerstwo Finansów zaprzecza jakoby w ten sposób miało inwigilować podatników i wykorzystywać informacje o nich w przyszłości.

„Dane gromadzone w repozytorium to są dane zanonimizowane, a kwestia integracji rozwiązań płatniczych z rozwiązaniami fiskalnymi nic nie zmienia w tym zakresie. Do repozytorium trafiają wyłącznie informacje o charakterze transakcji (płatność gotówkowa lub bezgotówkowa), a nie dane płatnika” – oświadczył resort kierowany przez Tadeusza Kościńskiego.

Źródło: money.pl