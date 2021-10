Stara wojna rozgorzeje na nowo? Ostre starcia Serbów z kosowską policją. „Sytuacja jest więcej niż dramatyczna” [VIDEO]

Jeden Serb został postrzelony, sześciu policjantów odniosło rany w wyniku środowych starć w zamieszkanych w większości przez Serbów północnych miastach Kosowa. Policja użyła gazu łzawiącego, by rozpędzić wrogi sobie tłum, który otoczył funkcjonariuszy przeprowadzających akcję wymierzoną w siatkę przemytników – podała Agencja Reutera.

W wyniku ogólnokrajowej akcji policyjnej wymierzonej przeciwko grupie przemytników zatrzymano osiem osób, w tym troje na północy kraju, gdzie policja natrafiła na agresywną reakcję mieszkańców – podała serbska agencja Tanjug.

W wydanym oświadczeniu policja stwierdziła, że protestujący mieszkańcy Mitrowicy użyli przeciwko funkcjonariuszom granatów ręcznych i granatów ogłuszających. Do starć z policją doszło także w pobliskim Zveczanie.

Fierce Clashes in the North of #Kosovo – including in the #Serbian region of #Mitrovica

Source: RT pic.twitter.com/gRLBMSp7uR — Shadi Alkasim (@Shadi_Alkasim) October 13, 2021

Petar Petković, członek serbskiego rządu odpowiedzialny za uważane za część Serbii Kosowo i Metochię, powiedział, że „między dziesiątkami rannych znalazł się jeden postrzelony, który w szpitalu walczy o swoje życie”.

New clashes in the north of #Kosovo, including in the Serbian part of #Mitrovica. Kosovo police fire lives ammunition. some people were injured pic.twitter.com/88FQM2BYAf — Shadi Alkasim (@Shadi_Alkasim) October 13, 2021

„Ostrzegam obywateli północnej Mitrowicy przed tymi mediami w Serbii, które chcą chronić przestępczość, korupcję i przemyt, i z dzisiejszej akcji policji stworzyć temat polityczny” – napisał na swoim Facebooku premier Kosowa Albin Kurti.

In some regions of #Kosovo, police conducted operations against customs smugglers. Police clashed with #Kosovo #Serbs in northern #Mitrovitsa. 7 people were injured, 8 people were arrested. pic.twitter.com/l6naA2qPxR — gdh international (@gdhint) October 13, 2021

Odnosząc się do wydarzeń z północy Kosowa, Ana Brnabić, premier Serbii, wezwała NATO i stacjonujące w Kosowie oddziały międzynarodowych sił pokojowych KFOR do szybkiej reakcji.

„Sytuacja jest więcej niż dramatyczna i to ostatni moment, by zatrzymać szaleńczą politykę Prisztiny. Takie zachowania doprowadzają nas na krawędź przepaści” – powiedziała cytowana przez Tanjug premier.

Тренутна дешавања у Косовској Митровици. Како сазнајемо, у току је акција хапшења које изводе полицијске јединице из Приштине. Полиција је на више места у граду, окупљени су грађани, завија сирена непрекидно од нешто пре 9 часова, чују се детонације од тзв. шок бомби. pic.twitter.com/NGl6kBgxCZ — Miroljub (@Mirolju72330356) October 13, 2021

Szef dyplomacji Unii Europejskiej Josep Borrell wezwał obie strony do szybkiego powrotu do prowadzonego przez UE dialogu.

„Przemoc na północy Kosowa musi się skończyć. Jednostronne i nieskoordynowane działania zagrażają stabilności i są nieakceptowalne. Jesteśmy w kontakcie z Belgradem i Prisztiną” – napisał na Twitterze Borrell.

Kosowo, była południowa prowincja Serbii, ogłosiło niepodległość w 2008 roku, jednak cztery północne gminy kraju nadal zamieszkiwane są w większości przez nieuznających rządu w Prisztinie Serbów. (PAP)