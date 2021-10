Szaleniec zaatakował w Norwegii. Zabił z łuku kilka osób. Ranił kilkanaście [FOTO/VIDEO]

Do ataku doszło w sklepie spożywczym Coop. Policja podaje jednak, że jest „kilka miejsc zbrodni”.

„Mężczyzna zabił w środę strzałami z łuku kilka osób i ranił wiele innych w norweskim mieście Kongsberg; sprawca został zatrzymany” – przekazał rzecznik lokalnej policji.

Według dziennikarza Larsa Winkelsdorfa zginęło co najmniej 5 osób, a 10 zostało rannych. Inne norweskie media podają, że zginęły co najmniej 4 osoby, a rannych jest „wielu”.

Motywy działania sprawcy nie są na razie znane. Jest przesłuchiwany przez policję. Miał działać sam.

Służby w całym mieście zostały postawione w stan gotowości. Ściągane są także posiłki z Oslo. W powietrzu latają helikoptery, na miejsce dojechał oddział antyterrorystyczny. Mieszkańcom miasta nakazano pozostanie w domach, kilka dzielnic zostało zamkniętych.

Władze natychmiast po ataku nakazały funkcjonariuszom w całym kraju mieć przy sobie broń, której policjanci norwescy nie noszą stale przy sobie, ale mają dostęp do broni długiej i krótkiej, gdy jest to konieczne – relacjonuje Reuters.

„To dodatkowy środek ostrożności. Policja nie ma na razie informacji o zmianach w poziomie zagrożenia krajowego” – głosi komunikat policyjnego dowództwa.

Kongsberg liczy około 28 tys. mieszkańców i leży na południowym wschodzie Norwegii, ok. 80 km od Oslo.

#BREAKING : several people have been killed in Kongsberg, Norway in an attack by someone using bow & arrow. Several people were also injured pic.twitter.com/5sh8CSsSrN

Several died and were injured after an suspected terror attack in #Norway. A police operation incl bomb squad is underway in #Kongsberg center in connection with a person who has been observed with a bow and arrow. The alleged perpetrator has been taken into custody https://t.co/r8tT8CJGSH pic.twitter.com/KGSWusCjGJ

