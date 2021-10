HIT INTERNETU! Młoda Polka pozamiatała ulicę ekoterrorystką [VIDEO]

Na drodze w pobliżu Dartford Crossing i M25 ekoterroryści po raz kolejny prowokowali kierowców, siedząc na jezdni i tamując ruch. Niektórzy też podpierali maski samochodów lub klęczeli. W rezultacie doszło do blokady całego pasa ruchu.

Kierujący samochodami nie wytrzymali i zdenerwowani krzyczeli w ich kierunku. To jednak na nic się zdało. Wtedy bojowo nastawiona Polka ruszyła w kierunku jednej z eko-aktywistek i… przeciągnęła ją po ulicy tak, by dało się przejechać. W jej ślady poszedł też czarnoskóry mężczyzna z pojazdu obok.

Furious drivers have turned violent after eco-mob Insulate Britain blocked roads at an industrial park near the Dartford Crossing.

Read more: https://t.co/3n0fKpdmcZ pic.twitter.com/SBuyWurIPd

— LBC (@LBC) October 13, 2021