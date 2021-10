Rocznica odkrycie Ameryki skończyła się w Gwatemali atakiem na pomnik Krzysztofa Kolumba. W Wenezueli zabrał głos Maduro

12 października w stolicy Gwatemali miała miejsce manifestacja, której uczestnicy próbowali zrzucić z cokołu pomnik Krzysztofa Kolumba. Chodzi o obchody Dnia Kolumba, które przypadały tego dnia. Głos w sprawie podróżnika zabrał też m.in. lewicowy prezydent Wenezueli Maduro.

W Gwatemali demonstranci maszerowali w bogatej dzielnicy na południowych obrzeżach stolicy do starego Pałacu Prezydenckiego z transparentem o treści – „12 października, dzień godności, rdzennego, czarnego i ludowego oporu”.

W historycznym centrum Gwatemali usiłowali obalić spiżowy pomnik Krzysztofa Kolumba, a przy okazji uszkodzili też pomnik byłego prezydenta kraju Jose Marii Reyny (1891-1898). Za pomocą lin ściągnęli prezydenta z konia. Kolumb się jednak oparł.

Dzień „odkrycia Ameryki” uznali za „dzień inwazji”. Od kilku lat lewica uważa włączenie Ameryki do kultury europejskiej i jej „łacińskość” za rodzaj najazdu na kultury indiańskie i kolonizacji.

Gwatemala jest tu krajem o największej rdzennej populacji w Ameryce Środkowej (42% z 17 milionów mieszkańców). Część „rdzennych mieszkańców” odrzuca świętowanie dnia upamiętniającego przybycie Kolumba do Ameryki, co stało się 12 października 1492 r. Chcą przemianowania go na dzień „Godności i Oporu”.

Głos z okazji 12 października zabrał też prezydent Wenezueli Nicolas Maduro. Ten stwierdził, że Hiszpania „obraża” Amerykę, świętując dzień Krzysztofa Kolumba. W socjalistycznej Wenezueli też obchodzono bowiem „Dzień rdzennego oporu”.

Maduro w swoim stylu, uznał, że Hiszpania „obraża” pamięć Ameryki świętując 12 października jako także swoje święto narodowe, bo jest to data „największego w historii ludobójstwa rdzennej ludności”.

Podczas przemówienia przed pałacem prezydenckim Miraflores dodał, że upubliczni „list do króla Hiszpanii”, w którym podzieli się „refleksjami serca naszego ludu” i „oburzenia rdzennych mieszkańców”. „Pora, by król Hiszpanii zmienił swoje stanowisko, aby zastanowił się i błagał o przebaczenie Ameryki za 300-letnie ludobójstwo” – grzmiał Nicolás Maduro.

Hiszpania obchodzi 12 października jako swoje święto narodowe i dzień łączności z krajami Ameryki Łacińskiej, upamiętniając przybycie tam Krzysztofa Kolumba w 1492 roku. W Wenezueli, od 2002 roku jest to „Dzień Rdzennego Oporu”. W Caracas zorganizowano nawet z tej okazji paradę.

promoviendo el despojo cultural y de las tierras para el monocultivo de café durante los regímenes liberales en Guatemala.

Esto ocurrió hoy 12 de octubre en la ciudad de Guatemala, durante la marcha de conmemoración del Día de la dignidad y resistencia indígena, negra y popular. pic.twitter.com/KuilCG8gDP — ꧁₳฿ɄɆⱠØ ₵Ⱨ₳łⱤØ꧂ (@AbueloDeSiete) October 13, 2021

Intentan derribar estatua de Colón en Guatemala en rechazo al 12 de octubre https://t.co/QrOqxXNqpg pic.twitter.com/VAOFG2DufV — Tico Info (@ticoinfo) October 13, 2021

Demonstrasi di Guatemala diwarnai aksi penggulingan patung Christopher Columbus.https://t.co/J07Dyx27jy — iNews (@OfficialiNewsTV) October 13, 2021

Źródło: AFP