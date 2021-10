Wielka ORKA w Polsat News. Dziambor tylko odczytał posłowi PiS-u jego własne słowa [VIDEO]

W Polsat News doszło do zaorania posła PiS Rafała Bochenka. Właściwie zrobił to sam, publikując wpis na Twitterze w marcu 2020 roku. Artur Dziambor przypomniał słynne już słowa dotyczące cen paliw i podziękowania dla Andrzeja Dudy i Daniela Obajtka.

– Gdyby rządziła Platforma Obywatelska i PSL, to pewnie podwyżki byłyby dużo wcześniej i dużo wyższe, bo tak już nie raz mieliśmy z tym do czynienia. (…) Przypominam sobie rok 2012, kiedy wjechałem na stację benzynową, cena za paliwo chociażby, cena benzyny 98-oktanowej wynosiła 6 zł 40 gr. – mówił Rafał Bochenek.

– I tak właśnie proszę państwa to wyglądało za Platformy Obywatelskiej. I pewnie dzisiaj, gdyby rządziła Platforma Obywatelska i PSL, to ceny za paliwo na stacjach mielibyśmy po 12 zł – upierał się. Ale los, który sam sobie zgotował, był nieubłagany.

W międzyczasie rozbawiona propagandą Agnieszka Gozdyra przestrzegała: „ja wiem, co pan zobaczy”. – Panie pośle, obaj panowie – bo podglądam, mogłam to przewidzieć – zaczaili się na pana z tym samym chyba pana wpisem – dodała.

Ostatecznie Artur Dziambor odczytał słynny już wpis Rafała Bochenka z marca 2020 roku: „W natłoku codziennych informacji i walki z #coronavirus często umykają naszej uwadze ceny paliwa na stacjach. Rekordowo niskie!! Pamiętam jak 6 lat temu straszono cenami zdecydowanie powyżej 6 zł/L, a dzisiaj poziom cen sprzed 10 lat @DanielObajtek @AndrzejDuda Dziękujemy”.

– Przed chwilą na Twitterze dostałem od pana Adriana tę samą stację – 5,92 zł. – dodał poseł Konfederacji.

Polityk przypomniał też słowa samego Jarosława Kaczyńskiego, z czasów, gdy jeszcze był w opozycji. – Pamiętam tę słynną konferencję, prasową, kiedy Jarosław Kaczyński pojechał Korwinem, postawił te dwa kanistry i tam pokazał, że połowa to są podatki i powiedział, że „no trzeba obniżyć akcyzę. Ja bym obniżył akcyzę, ale do tego trzeba odpowiedzialności i twardości”. No więc czekamy na tę odpowiedzialność i niech Jarosław Kaczyński obniża akcyzę – skwitował.

– Gwarantuję, że Konfederacja poprze obniżkę podatków – zapewniał Dziambor.

Wesoło było w studio @PolsatNewsPL gdzie poseł @RafalBochenek opowiadł jakie byśmy to mieli wyższe ceny za benzynę gdyby rządziło POPSL ;) Ripostuje @ArturDziambor Źródło @PolsatNewsPL pic.twitter.com/4KcvqD6nOy — Mefistofeles (@mefistofelleess) October 13, 2021