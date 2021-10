Wodociągi zapowiadają segregację sanitarną „na mocy proponowanych zmian ustawy”. Siarkowska: „To są jakieś jaja”

Portal dziennikzachodni.pl donosi, że Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągowe i Kanalizacji wystosowało do swoich pracowników pismo, w którym oświadczyło, że będzie przeprowadzać segregację sanitarną. Co więcej, miałaby się ona odbywać „na mocy proponowanych zmian ustawy”.

W piśmie do pracowników zakład poinformował, że będzie oddzielał zaszprycowanych od niezaszprycowanych. Podkreślono, że „w związku z zapewnieniem podstawowych usług dla ludności” prawdopodobne jest wysyłanie na bezpłatny urlop tych, którzy szprycy nie przyjęli. Do dokumentu skierowanego do pracowników dotarł portal tarnogorski.info.

„Zarząd Spółki informuje, że na mocy proponowanych zmian do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…), przedsiębiorstwo skorzysta z wszelkich dostępnych narzędzi i rozwiązań w zakresie oddzielenia pracowników zaszczepionych od niezaszczepionych i tym samym osoby niezaszczepione mogą zostać skierowane na urlop bezpłatny” – czytamy. Pod tymi słowami miał się podpisać prezes zarządu Bartosz Satała.

Podstawy prawnej do przeprowadzenia takich działań na razie w Polsce nie ma. Byłoby to więc zwyczajne bezprawie. To najwyraźniej przedsiębiorstwu nie przeszkadza. Rzecznik prasowy CHŚPWiK Andrzej Cieślik w rozmowie z „Dziennikiem Zachodnim” przekonywał, że „zarządza (ono) infrastrukturą krytyczną”.

– Jest zbudowane z takiej organizacji pracy, aby być bezpieczne i niezakłócone niczym w funkcjonowaniu tej infrastruktury – dodał.

Większościowym udziałowcem przedsiębiorstwa jest miasto Chorzów. Pytany o stanowisko w tej sprawie Urząd Miasta, ustami rzecznika Kamila Nowaka, miał odesłać dziennikarzy do prezesa spółki wodociągi. CHŚPWiK zarządzane jest także przez miasto Świętochłowice.

– Prezydent Świętochłowic Daniel Beger zna sprawę pisma, które zostało skierowane poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń do pracowników Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Przy okazji następnego spotkania zarządu poprosi o wyjaśnienie prezesa Bartosza Satałę – mówił w rozmowie z „Dziennikiem Zachodnim” rzecznik prasowy UM Świętochłowice Adrian Blondzik.

Sprawę krótko skomentowała na Twitterze poseł Anna Maria Siarkowska. „Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wprowadza segregację sanitarną pracowników „na mocy proponowanych zmian do ustawy”. To są jakieś jaja” – napisała.

