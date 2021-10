Z rządu odejdzie dwóch ministrów. Do łask wraca przeciwnik „piątki Kaczyńskiego”

Media związane z PiS informują, że Anna Moskwa ma objąć funkcję ministra klimatu i środowiska. Zastąpi na tym stanowisku Michała Kurtykę, który jest prawdziwym wyznawcą „klimatyzmu” i po części odpowiada za polską zgodę na różne „Zielone Łady”.

To raczej dobra wiadomość. Moskwa to była podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Absolwentka m.in. KUL, specjalizowała się w zakresie funduszy unijnych i współpracy międzynarodowej. Była prezesem spółki Quality and Development Institute, zajmującej się audytami oraz szkoleniami.

Od kiedy na stanowisku ministra rolnictwa PiS postawił Grzegorza Pudę, notowania tej partii na wsi raczej maleją. Jego zmiana była od dawna tylko kwestią czasu. Trochę do tego resoru nie przystawał. Może przejść do kancelarii Premiera.

Na stanowisku ministra rolnictwa ma go zastąpić Henryk Kowalczyk. Według portalu wPolityce ten ostatni może zostać również wicepremierem. Kowalczyk był p.o. ministra skarbu państwa (2016), a w latach 2018–2019 pełnił funkcję ministra środowiska.

Na plus trzeba mu zapisać, że we wrześniu 2020 został przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego zawieszony w prawach członka partii za złamanie dyscypliny klubowej. Zagłosował przeciw słynnej nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, zwanej „piątką Kaczyńskiego”. Zawieszenie później cofnięto.

Wiadomo już także o innych zmianach. Jarosław Kaczyński informował, że ministrem sportu zostanie poseł Kamil Bortniczuk (nagroda za porzucenie Gowina), zaś poseł Łukasz Mejza będzie wiceministrem w tym resorcie. Bortniczuk to obecnie Republikanin. Sam Jarosław Kaczyński odejdzie z rządu i opuści fotel wicepremiera w styczniu.

Źródło: wPolityce/ Twitter