Zlinczowali żandarma, który zastrzelił przypadkowo 5-letnie dziecko [VIDEO]

O wydarzeniu w czwartek 14 pa ździernik poinformował gubernator prowincji Południowego Zachodu, który wezwał ludność do zachowania spokoju. „To smutny i niefortunny incydent”- powiedział Bernard Okalia Bilaï w państwowej telewizji CRTV.

Według kilku lokalnych organizacji pozarządowych żandarm został zlinczowany przez tłum, a sytuacja w Buea jest nadal wybuchowa. Setki ludzi wyraża swój gniew z powodu śmierci dziewczyny.

Samochód, w którym podróżowała uczennica nie zatrzymał się na punkcie kontrolnym. „Żandarm otworzył ogień, a kula śmiertelnie trafiła uczennicę ”- powiedział Blaise Chamango, szef organizacji pozarządowej Human Is Right z Buéa. Zabójca został zlinczowany, a ponad 500 osób przeszło z ciałem jego ofiary pod biuro gubernatora.

W tym rejonie od 4 lat trwa konflikt. Mieszka tu duża liczba anglojęzycznej mniejszości tego w całości frankofońskiego kraju. Siły bezpieczeństwa wysłane przez Jaunde ścierają się z miejscowymi bojówkami. We wrześniu w dwóch atakach w ciągu pięciu dni zginęło tu 15 rządowych żołnierzy.

Konflikt pochłonął dotąd ponad 3500 ofiar śmiertelnych i zmusił ponad 700 000 osób do opuszczenia swoich domów od 2017 roku. Rebelia wybuchła pod koniec 2017 roku po licznych demonstracjach anglojęzycznej mniejszości, która czuje się prześladowana.

W internecie roi się od rzekomych zdjęć zabitej dziewczynki, ale te informacje trudno jest zweryfikować. Pada jej różny wiek, od 3 do 5 lat. Niektóre informacje mówią, że zamieszki mają charakter powstania, a także, iż protesty wsparł biskup katolickiej diecezji Buea…

⁦@BBCWorld⁩ early this morning a young school girl younger than 10yrs old kill by the gendarmerie in Buea pic.twitter.com/t8c9WO6TUg

— Vboy (@ValTaboh) October 14, 2021