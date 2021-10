Krwawy atak bombowy na meczet. Kilkanaście ofiar śmiertelnych [FOTO/VIDEO]

Atak bombowy miał miejsce w meczecie w południowej prowincji Kandhar w piątek, przekazali TOLOnews lokalni urzędnicy.

Do serii eksplozji doszło w meczecie należącym do społeczności szyickiej.

Naoczni świadkowie przekazali informację o trzech następujących po sobie eksplozjach. Nastąpiły one podczas piątkowych modłów.

Lokalni urzędnicy przekazali TOLOnews, że 16 osób zginęło, a blisko czterdzieści zostało rannych. Do tej pory nikt nie przyznał się do przeprowadzenia ataku.

Więcej informacji wkrótce.

The suicide bombing happened in Fatimah Bargah mosque in Kandahar. The numbers casualties appears to be very high.

