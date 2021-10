Inflacja galopuje. GUS podał najnowsze dane. Już jest drogo, a będzie jeszcze drożej

Inflacja galopuje w zatrważającym tempie, bijąc nowe rekordy. Rosną ceny towarów i usług: we wrześniu 2021 r. wzrosły rdr o 5,9 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,7 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny. W ocenie Polskiego Instytutu Ekonomicznego inflacja będzie rosła do końca roku.

Wcześniej w tzw. szybkim szacunku GUS podał, że we wrześniu ceny rok do roku wzrosły o 5,8 proc., a miesiąc do miesiąca wzrosły o 0,6 proc.

– Inflacja wciąż osiąga nowe rekordy, a wzrost cen dotyczy szerokiej gamy towarów i usług – podkreślił w piątkowym komentarzu Polski Instytut Ekonomiczny. W opinii analityków taka sytuacja utrzyma się do końca roku. – Negatywnie zaskakuje przede wszystkim dynamika cen żywności, ale rośnie też inflacja bazowa – wskazano.

PIE zwrócił uwagę, że GUS zrewidował odczyt wrześniowej inflacji z 5,8 proc. do 5,9 proc. – CPI wciąż jest napędzane przez bardzo wysokie koszty paliw – ceny są o 28,6 proc. wyższe niż rok temu – zaznaczyli analitycy. Przyśpiesza również wzrost cen żywności – w ubiegłym miesiącu sięgnął 4,4 proc. Inflacja bazowa wzrosła z 3,9 do 4,1 proc. – dodali.

Eksperci zauważyli, że dotychczas najmocniej zaskakiwał wzrost cen żywności – był to głównie efekt wysokich cen zboża na rynkach światowych. – W ubiegłych miesiącach obserwowaliśmy też większe wahania cen drobiu w związku z ogniskami ptasiej grypy – dodali.

Według PIE w najbliższej przyszłości głównym źródłem podwyżek będzie skokowy wzrost cen gazu ziemnego, który przełoży się na wyższe koszty nawozów i produkcji rolnej. Według analityków podwyżki cen żywności nastąpią w pierwszej połowie 2022 roku, prawdopodobnie na wiosnę. – Spodziewamy się, że drożeć będą przede wszystkim owoce i warzywa. Koszt zbóż pozostanie wysoki, co przełoży się na ceny pasz i mięsa – ocenili.

Inflacja bazowa wzrosła silniej od oczekiwań we wrześniu – dodali analitycy. Indeks napędzały ceny usług transportowych, finansowych, telekomunikacyjnych oraz gastronomicznych. – Spodziewamy się, że wzrost cen we wspomnianych kategoriach będzie miał trwały charakter – wskazali.

Według PIE do końca roku inflacja CPI będzie oscylować wokół 6 proc. – Indeks podwyższy m.in. kolejna podwyżka cen gazu – ocenili analitycy.

Spowolnienie ma nastąpić na początku przyszłego roku, wraz z niższym wzrostem cen paliw. PIE spodziewa się też stopniowego spadku inflacji bazowej.

­Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za wrzesień i sierpień 2021 r.:

waga wrzesień wrzesień sierpień sierpień rdr mdm­ rdr mdm INFLACJA OGÓŁEM 100 5,9 0,7 5,5 0,3 Inflacja towarów 5,6 0,6 Inflacja usług 6,6 0,8 Żywność i napoje bezalkoholowe 27,77 4,4 0,1 3,9 -0,2 Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,91 2,1 0,1 1,8 0,2 Odzież i obuwie 4,21 0,5 3,1 0 -0,9 Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 19,14 7,2 0,6 6,9 0,9 Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 5,83 3,8 0,7 3,3 -0,3 Zdrowie 5,39 3,1 0,4 3,0­­ 0,4 Transport 8,88 18,5 1,2 17,8 1,4 Łączność 5,0 5,3 2,3 4,2 0,8 Rekreacja i kultura 5,78 4,8 0,0 5,8 0 Edukacja 1,02 4,3 2,0 4,8 0,1 Restauracja i hotele 4,56 7,0 0,8 6,6 0,6 Inne towary i usługi 5,51 2,6 0,3 1,8 0,4

Czym jest inflacja?

Jak mawiał Milton Friedman, laureat Nagrody Nobla z ekonomii, inflacja jest to ukryty podatek, który można nałożyć bez ustawy. To dzięki niej rośnie minimalnie średnie wynagrodzenie, problem w tym, że rosną też ceny.

Z kolei Ludwig Von Mises wyjaśniał, że „kiedy rząd zwiększa ilość papierowych pieniędzy, rezultatem tego jest to, że siła kupna jednostki pieniądza zmniejsza się i skutkiem tego wzrastają ceny. To nazywa się inflacją”.

„Musimy pamiętać, że na długą metę możemy wszyscy umrzeć i na pewno umrzemy. Ale powinniśmy urządzić nasze ziemskie sprawy na krótką metę, w której mamy żyć, w najlepszy możliwie sposób. I jednym ze środków koniecznym do tego celu jest porzucenie polityki inflacyjnej” – przekonywał Von Mises.

Inflacja jest stanem korzystnym np. dla dłużników, jej przeciwieństwem jest deflacja – stan korzystny dla oszczędzających. Więcej na ten temat w filmiku poniżej:

