Nielegalni imigranci z Afryki zatrzymani. Prowadził ich ukraiński przewodnik

Ośmiu imigrantów z Afryki, w wieku od 16 do 37 lat, którzy wraz przewodnikiem nielegalnie przekroczyli zieloną granicę z Ukrainy do Polski, zatrzymała w Kwaszeninie (pow. bieszczadzki) Straż Graniczna. Cudzoziemcy chcieli dotrzeć do Niemiec. Za przerzut zapłacili po 3 tys. dolarów.

Jak poinformowała w piątek rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału SG mjr Elżbieta Pikor, imigrantów zatrzymali strażnicy graniczni z Wojtkowej podczas wspólnych działań z kolegami z Huwnik i Krościenka, w nocy z wtorku na środę w miejscowości Kwaszenina, u podnóża Bieszczadów.

– Operator kamery pojazdu obserwacyjnego zauważył grupę dziewięciu osób, która przemieszczała się od strony granicy z Ukrainą. W wyniku podjętych działań w miejsce zdarzenia wysłano patrole SG z pobliskich placówek. Po przeszukaniu pobliskiego terenu funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej odnaleźli wszystkich dziewięciu cudzoziemców – przekazała mjr Pikor.

Byli to mężczyźni w wieku od 16 do 37 lat. Ośmiu z nich to obywatele Somalii, a jeden z nich to Ukrainiec.

– Grupa prowadzona przez 20-letniego Ukraińca w sposób nielegalny, pieszo przedostała się do Polski przez zieloną granicę – zaznaczyła rzecznik.

Wszyscy cudzoziemcy usłyszeli zarzuty nielegalnego przekroczenia granicy we współdziałaniu z innymi osobami, a młody Ukrainiec przyznał się do zorganizowania przerzutu.

– Podczas przesłuchania Afrykańczycy twierdzili, że ich krajem docelowym były Niemcy, a za przerzut zapłacili po 3 tysiące dolarów od osoby – wyjawiła mjr Pikor.

Obywatele Somalii i organizator przerzutu w piątek zostaną przekazani stronie ukraińskiej w ramach umowy o readmisji.

Źródło: PAP