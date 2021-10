Uwaga! Władza oficjalnie odradza „Modernę” jako „zastrzyk przypominający”

Francuski Wysoki Urząd ds. Zdrowia (Haute Autorité de Santé – HADS) uważa, że szczepionka Moderny nie powinna być dłużej stosowana do „zastrzyków przypominających”. Powołano się na „zasadę ostrożności” ze względu na prawdopodobnie większe ryzyko zapalenia mięśnia sercowego i osierdzia niż w przypadku szczepionki Pfizer.

Do tego pory „szczepienia przypominające” przeciwko Covid-19, czyli trzecia dawka, we Francji byłą podawana obojętnie szczepionką Pfizer lub Moderny. Teraz HAS zaleca, aby nie używać już Moderny, przynajmniej tymczasowo.

Na palcu boju pozostał więc produkt Pfizera. Od 1 września taką dawkę otrzymują we Francji osoby w wieku co najmniej 65 lat i osoby cierpiące na tzw. choroby współistniejące. Od początku października także wszyscy pracownicy służby zdrowia i pracownicy medyczno-socjalni.

Alarm zaczął się od krajów skandynawskich. Ostrzeżenia dotyczące ryzyka zapalenia mięśnia sercowego i osierdzia po wstrzyknięciu dawek Moderny nadeszły z krajów skandynawskich. W zeszłym tygodniu Szwecja, Norwegia i Finlandia zawiesiły lub odradzały stosowanie tej szczepionki zwłaszcza u nastolatków.

Pojawiło się badanie, które twierdzi, że „mężczyźni w wieku poniżej 30 lat, którym wstrzyknięto szczepionkę Moderna, mieli nieco zwiększone ryzyko rozwoju zapalenia mięśnia sercowego”. Francuski organ mówi o „zasadzie ostrożności” i nie zakazuje, ale „odradza” stosowanie Moderny jako „dawki przypominającej”.

Mathieu Molimard, szef wydziału farmakologii medycznej w Szpitalu Uniwersyteckim w Bordeaux, zapowiedział, że w tym temacie trwają dodatkowe badania. Zalecenia HAS są zwykle autoryzowane później przez rząd.

We Francji Moderną szczepi się obecnie ok. 1/6 klientów. Tylko w tym tygodniu Francja spodziewa się otrzymać 1,6 mln dawek Moderny i 1,2 mln dawek Pfizera.

Źródło: Le Parisien