W Paryżu pojawił się zegarek… Hitlera

To spora sensacja. Być może w Paryżu znajduje się zegarek należący do samego Adolfa Hitlera. „Le Figaro” mówi o modelu Hubera, bawarskiego producenta zegarów m.in. na tamtejszy dwór królewski.

Koperta zegarka ma wizerunek orła z emaliowaną swastyką. Są też inicjały A.H. Właściciel chce przedmiot sprzedać, ale nie jest to możliwe. We Francji istnieje zakaz obrotu pamiątkami związanymi z nazizmem.

Ma to być zegarek podarowany w latach 30. Hitlerowi. Widnieje na ocalałym nagraniu kilkusekundowego filmu z Kehlsteinhaus, Orlego Gniazda. „Führer” ma go na ręku, którą wsuwa do kieszeni.

Hipotezy pojawienia się zegarka w Paryżu są różne. Miał go tu przywieźć żołnierz dywizji gen. Leclerca i był przez lata w posiadaniu jego rodziny. Później miano go widzieć w apartamentach pałacu przy Placu Vendôme i na rue de la Paix.

Zegarek miał być wystawiony na sprzedaż, ale oficjalnie raczej nie będzie. Trochę nie wiadomo co z nim robić? Czasomierz w teorii powinien zostać zwrócony spadkobiercy Adolfa Hitlera, którym jest związkowy kraj Bawarii. Paryski posiadacz może tu prowadzić z Bawarią negocjacje.

Inna hipoteza zakłada, że ze względów etycznych, zegarek mógłby zostać sprzedany jakiemuś zagranicznemu kolekcjonerowi, ale pieniądze powinny być przekazane na cele charytatywne.

