Kaczyński nie jest już odważny i odpowiedzialny? „Oni chyba powariowali”. Prezes PiS przeciwny obniżeniu akcyzy na benzynę

Nie obniżałbym obecnie akcyzy, aby zmniejszyć ceny paliw, bo nie powinno się ograniczać dochodów państwa – powiedział w sobotę 16 października na antenie radia RMF FM wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

„Oni chyba powariowali?! Czy wiesz, że benzyna jest już po 5,40 zł?” – tak zaczynał się spot wyborczy Prawa i Sprawiedliwości z 2011 roku. Spot znów pojawił się mediach społecznościowych – ceny na stacjach dochodzą bowiem do 6 złotych za litr zwykłej benzyny 95. A to nie koniec podwyżek.

„Ponad połowa ceny benzyny to podatki. Rząd może je zmniejszyć. Ja obniżyłbym akcyzę, przez co spadłyby ceny benzyny. Ale do tego trzeba odwagi i odpowiedzialności” – tak wypowiadał się w rzeczonym spocie Jarosław Kaczyński.

Tymczasem teraz, zapytany właśnie na antenie RMF FM, czy rząd powinien rozważyć możliwość obniżenia stawek akcyzy na paliwa, aby tym samym spadły ceny w detalu, wypalił:

„Nie uważam, żeby akurat ta metoda, w tym momencie była najlepsza. Po prostu dlatego, że dla dokonania w Polsce zmian, pozytywnych zmian dla ogromnej większości społeczeństwa, a w gruncie rzeczy dla całego społeczeństwa, wymaga to pieniędzy, więc ja bym dochodów państwa nie obniżał” – powiedział. „Obniżenie akcyzy nie jest jedyną metodą, aby obniżyć tą cenę” – dodał Kaczyński, którego socjalistyczne spojrzenie na gospodarkę jest aż za dobrze nam wszystkim znane.

Czy – jednym słowem – panu prezesowi brakuje teraz odwagi i już nie jest odpowiedzialny? Aż strach pomyśleć, że to całkiem możliwe.

„Natomiast sugerowałbym, żeby różnego rodzaju podmioty gospodarcze troszkę ograniczyły swoją ekspansję dochodową” – dodał (jeszcze) wicepremier w rządzie PiS.

Szef Prawa i Sprawiedliwości został też zapytany o celowość fuzji PKN Orlen z Grupą Lotos.

„To są jednak firmy państwowe, w każdym razie z bardzo dużym udziałem kapitału państwowego, który ma moc decyzyjną i ich polityka, chociaż oczywiście podporządkowana Kodeksowi Handlowemu zawiera element polityki państwowej. (…) Fuzja jest wskazana, jest potrzebna także i dlatego, żeby na przyszłość w Polsce ceny paliw były raczej niższe niż wyższe” – stwierdził prezes Kaczyński.

Nic, tylko usiąść i zapłakać…