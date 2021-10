Konfederacja ma 6 proc., ale rośnie [SONDAŻ]

Według CBOS ranking partii politycznych przedstawia się następująco: PiS – 35 proc., KO – 15 proc., Polska 2050 – 11 proc., a Konfederacja – 6 proc. poparcia. Na pocieszenie można dodać, że Lewica, KP-PSL i Porozumienie Gowina znalazłyby się poza Sejmem.

Gdyby wybory odbywały się w pierwszej połowie października, to największe poparcie miałoby Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską), które mogą liczyć na 35-proc. poparcie, to o 1 pkt proc. więcej niż we wrześniowym badaniu.

Na drugim miejscu, podobnie jak przed miesiącem, znalazłaby się Koalicja Obywatelska, która jest popierana przez 15 proc. respondentów. W stosunku do września poparcie dla KO spadło o 1 pkt proc. Podium uzupełnia z 11 proc. Polska 2050 Szymona Hołowni. Jej wynik to również spadek o 1 pkt proc.

W parlamencie znalazłaby się już tylko Konfederacja, dla której poparcie zadeklarowało 6 proc. respondentów, czyli o 1 pkt proc. więcej niż przed miesiącem. I to jest pocieszające…

Poniżej progu wyborczej znalazła się Lewica z 4 proc. poparcia, PSL-Koalicja Polska z 2 proc., a także Porozumienie Jarosława Gowina z 1 proc.

23 proc. badanych pytanych o preferencje partyjne wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”, a 3 proc. odmówiło odpowiedzi na to pytanie. W badaniu frekwencję wyliczono na ponad 78 proc.

Badanie zrealizowano w dniach od 4 do 14 października 2021 roku na próbie liczącej 1161 osób (w tym: 55,2 proc. metodą CAPI, 28,9 proc. – CATI i 15,9 proc. – CAWI).

Źródło: PAP