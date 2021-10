Terlecki w szpitalu. Polityk przeszedł poważną operację

„Fakt” donosi, że wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki trafił do szpitala. Polityk partii rządzącej przeszedł operację, która z uwagi na jego wiek mogła być poważna. Zabieg miał przeprowadzać sam prof. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, który jednak nie potwierdza, ani nie zaprzecza.

Według ustaleń tabloidu wicemarszałek Terlecki trafił do Uniwersyteckiego Szpitala w Krakowie. Powodem miał być atak woreczka żółciowego, co w jego wieku (72 l.) może rodzić poważne konsekwencje.

Z nieoficjalnych informacji „Faktu” wynika, że do szpitala miał zostać wezwany prof. Andrzej Matyja, przeze NIL. To on miał operować polityka PiS. Jednak w rozmowie z „Faktem” Matyja powołał się na tajemnicę lekarską – nie potwierdził, ani nie zaprzeczył tym informacjom.

Tabloid donosi również, że bóle miały pojawić się już kilka dni temu, jednak dziś stan zdrowia polityka miał się pogorszyć. Zabieg miał być planowy. Obecnie nie wiadomo, w jakim stanie jest Terlecki.

Jeszcze w czwartek wicemarszałek brał udział w posiedzeniu Sejmu.

Źródło: fakt.pl