Martynika. Starcia policji z pracownikami służby zdrowia protestującymi przeciwko paszportom sanitarnym [VIDEO]

Policja zatrzymała 3 osoby podczas piątkowej manifestacji.

Dwóch pracowników szpitala zostało zwolnionych w sobotę z aresztu. Zatrzymanym nie postawiono jeszcze żadnych zarzutów.

#Martinique HONTEUX: 2 soignants interpellés et menottés à l'intérieur de l'hôpital Pierre Zobda Quitman 😱 Pour non respect du #PasseSanitaire Merci #Macron et #Veran les soignants remplacés par les forces de l'ordre et l'hôpital est devenu un commissariat! #Manifs16octobre pic.twitter.com/0O43yx6cFC

— LE GÉNÉRAL 0FFICIEL'💎 (@LE__GENERAL) October 15, 2021