Nie samochody i węgiel, a aktywność słoneczna odpowiada za „ocieplenie planety”? Przełomowe badania

Aktywność słoneczna wpływa na ilość promieni kosmicznych, które docierają do Ziemi, a one z kolei oddziałują na powstawanie chmur i bilans cieplny planety. Dlatego powinno się przemyśleć znaczenie promieni słonecznych i kosmicznych dla klimatu.

Tak przynajmniej twierdzą naukowcy z duńskiego Uniwersytetu Technicznego i Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, którzy przeprowadzili, ich zdaniem, przełomowe badania wpływu Słońca i promieni kosmicznych na ilość energii na Ziemi.

Czy to koniec „proroczych misji” aktywistów w rodzaju Grety Thunberg i wygłupów w rodzaju „porozumienia paryskiego”? Zobaczymy. Wnioski z badań ekspertów duńsko-żydowskich warto jednak odnotować.

„Przez ok. dwa tygodnie sprawdzaliśmy wpływ działania promieni kosmicznych na atmosferę. Kiedy erupcje słoneczne ograniczają napływ promieni kosmicznych, czasowo zmniejszają produkcję drobnych aerozoli. To skupiska cząsteczek, na których zwykle osadzają się krople wody, tworząc niskie chmury. To redukuje pokrywę chmur, co jak wiadomo wpływa na klimat” – stwierdza Henrik Svensmark, główny autor publikacji, która ukazała się w piśmie „Scientific Reports”.

Dzięki badaniu okazało się, że Ziemia absorbuje prawie 2 dodatkowe waty energii na metr kwadratowy w czasie 4-6 dni od minimum natężenia promieniowania kosmicznego. Do przedstawionych wniosków naukowcy doszli dzięki badaniom prowadzonym z pomocą satelitów NASA Terra i Aqua.

Wyniki zgadają się z wcześniejszymi pracami teoretycznymi i badaniami laboratoryjnymi prowadzonymi przez duński zespół. Potwierdziła się m.in. teza, że najsilniejszy wpływ promieni słonecznych i kosmicznych można zauważyć na niskich wysokościach nad oceanami.

„Efekty słoneczne obserwowane w tym badania działają zbyt krótko, aby mogły mieć stały wpływ na klimat. Jednakże nasilają mechanizm łączący promienie kosmiczne z powstawaniem chmur, który działa w dłuższej skali czasowej. Mamy nadzieję, że odkrycie to będzie sygnałem do przemyślenia długofalowego wpływu aktywności słonecznej i promieni kosmicznych na klimat” – dodał dr Svensmark.

Źródło: Polsat News