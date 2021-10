Dramatyczne sceny w Trieście. Policja brutalnie atakowała przeciwników segregacji sanitarnej [WIDEO]

W porcie w Trieście wybuchły gwałtowne starcia między siłami bezpieczeństwa, robotnikami portowymi i demonstrantami, którzy protestowali przeciwko wprowadzonemu w miniony piątek obowiązkowi do okazania tzw. zielonego paszportu.

Jego okazanie jest wymagane, by dało się stwierdzić, czy ktoś został zaszczepiony przeciwko koronawirusowi, wyleczony z Covid-19 lub uzyskał negatywny wynik testu na obecność wirusa.

W Trieście demonstranci próbowali zablokować wejście do portu. Aby rozproszyć ludzi, policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych. Dochodziło do bójek, są aresztowani. Część miejscowych mediów poinformowało o zlikwidowaniu, mającej trwać do środy, blokady okupacyjnej portu.

Oprócz tego pojawiły się doniesienia o 2000 uczestników protestów, którzy zgromadzili się na głównym placu w centrum Triestu.

Przypomnijmy, że również w weekend w kilku włoskich miastach odbyły się demonstracje przeciwko segregacji sanitarne, którym towarzyszyły zamieszki.

Czyszczenie z kowida przy pomocy sikawki. Nowa terapia prosto z Włoch. https://t.co/61cboaTPjK — Tomasz Sommer (@1972tomek) October 18, 2021

Gazowanie portu Triest. Myślę, że co raz bliżej do momentu kiedy ludzie przestaną się hamować i zaczną odpowiadać siłą. pic.twitter.com/tlY4FfYc6O — Tomasz Kot (@TomaszK57557681) October 18, 2021

Triest – miejsce nie znane ale znowu gazują pic.twitter.com/57MZkEjAp6 — Tomasz Kot (@TomaszK57557681) October 18, 2021

Protestujący na placu w Triest pokazują na komórce "live stream" z tego samego placu na którym są. To chyba następny poziom cenzury 🤣 pic.twitter.com/vWsq7cNyoj — Tomasz Kot (@TomaszK57557681) October 18, 2021

NCzas/euronews.com