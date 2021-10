Kłopoty Japonii z historią. Nowy premier Japonii wysyła rytualną ofiarę do „kontrowersyjnej” świątyni Yasukuni kojarzonej z militaryzmem

Świątynia, położona w centrum Tokio, upamiętnia pamięć prawie 2,5 miliona żołnierzy, którzy zginęli w konfliktach prowadzonych przez Japonię od końca XIX wieku do 1945 roku.

Upamiętnia także pamięć wyższych oficerów i polityków japońskich skazanych przez aliantów za zbrodnie wojenne podczas II wojny światowej.

Szacunek, jaki okazują temu miejscu japońscy politycy, każdorazowo wywołuje niezadowolenie m.in. Pekinu i Seulu. Dla Chin i Korei jest to przypomnienie czasów okupacji ich krajów.

Tymczasem podarunek wysłał nie tylko premier, ale i dwaj ministrowie jego rządu – szef resortu pracy Shigeyuki Goto i Kenji Wakamiya, minister odpowiedzialny za Światowe Targi 2025 w Osace.

Dodatkowo poprzedni premier Yoshihide Suga odbywa w niedzielę 17 października pielgrzymkę do sanktuarium, a japońska stacja telewizyjna NHK wyemitowała materiał filmowy z jego wizyty podczas dwudniowego święta.

Wcześniej Shinzo Abe był jedynym urzędującym premierem, który osobiście odwiedził Yasukuni podczas sprawowania urzędu w 2013 roku. Jego wizyta oburzyła mocno Chiny i Koreę Południową, a także została ostro skrytykowana w USA. Kishida, który wysłał podarunek, jednak teraz nie planuje odwiedzać sanktuarium.

Sintoistyczna świątynia Yasukuni-jinja jest poświęcona duchom (kami) żołnierzy, którzy polegli w służbie cesarza Japonii. 1068 uczczonych w niej osób zostało uznanych za zbrodniarzy wojennych. Jej przeciwnicy twierdzą też, że muzeum na terenie świątyni przedstawia „rewizjonistyczną” wersję historii.

Wizyty japońskich polityków w Yasukuni są zawsze źródłem poważnych napięć dyplomatycznych w stosunkach Japonii m.in. z Chinami, Koreą Płd., KRL-D i Tajwanem. Najważniejsze stałe ceremonie odbywają się dwa razy w roku – w kwietniu i właśnie w październiku. Na terenie chramu znajduje się miejsce słynne z kwitnących drzew sakura.

Japan’s new Prime Minister Fumio Kishida sent a ritual offering to the controversial Yasukuni Shrine for war dead for the autumn festival, Kyodo news agency reported, prompting the South Korean government to express “disappointment." | @Reuters https://t.co/HX8wnYbH3d

— Inquirer (@inquirerdotnet) October 17, 2021