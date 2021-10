KO-ME-DIA! Trzej Królowie z przepustką covidową [FOTO]

W neapolitańskiej szopce Trzej Królowie trzymają w rękach przepustkę Covid-19. Figurki z paszportem covidowym pojawiły się w warsztacie znanego artysty szopkarza w momencie, gdy dokument ten zaczął być wymagany we wszystkich miejscach pracy we Włoszech.

Obowiązek przepustki sanitarnej, wymaganej dotąd w placówkach kultury, na basenach, w siłowniach, w samolotach, pociągach dużych prędkości, w zamkniętych salach restauracji oraz barach i w dyskotekach, rozszerzono na miejsca pracy.

Wymóg ten obowiązuje od piątku. Green Pass wydawany jest na podstawie szczepienia, wyleczenia z wirusa lub negatywnego wyniku testu.

Na wejście w życie nowego rozporządzenia rządu, dotyczącego milionów osób pracujących, zareagował natychmiast twórca tradycyjnych szopek z Neapolu Marco Ferrigno. W jego warsztacie na ulicy szopkarzy San Gregorio Armeno, odwiedzanej cały rok przez turystów, pojawiły się w witrynie misternie wykonane figurki Trzech Króli, pokazujących przepustkę covidową z kodem QR.

„Trzej Mędrcy przybywają w tym roku z paszportem covidowym”– tak media podsumowały pomysł znanego szopkarza.

Twórca figurek wyjaśnił: „Do neapolitańskiej szopki postanowiliśmy wprowadzić ważną nowość: Trzech Króli z Green Pass. Dla nas jest to nie tylko sposób na to, by pozostawić w pamięci ten szczególny moment naszego życia, który wystawił wszystkich na ciężką próbę, ale także by pokazać, że dzięki przepustce możemy powrócić do tak wyczekiwanej normalności i wolności”.

„Mamy nadzieję, że tym wizerunkiem zdołaliśmy wywołać choćby mały uśmiech”- dodał Ferrigno.

Dla wielu jest to co najwyżej uśmiech politowania.