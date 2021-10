Popularność Bidena spada. Opuszczają go nawet Murzyni

W ostatnich tygodniach poparcie dla Joe Bidena znacznie spada i nie jest to tylko związane ze zwykła utratą popularności po pierwszych miesiącach rządzenia. Według statystyk FiveThirtyEight udział Amerykanów aprobujących jego działania spadł do 44% w połowie października, z 52% pod koniec lipca. Co gorsza, ten spadek jest najbardziej widoczny w… społeczności afroamerykańskiej.

Murzyni to kluczowy elektorat Partii Demokratycznej. Według badania przeprowadzonego przez Pew Research Center, popularność głównego lokatora Białego Domu spadła między lipcem a wrześniem o 18 punktów proc. wśród czarnych wyborców. Z 85% aprobaty do 67%, i jest to grupa, w której stracił procentowo najwięcej.

Omar Wasow z wydziału nauk politycznym Pomona College w Kalifornii, tłumaczy ten spadek „rosnącym rozczarowaniem”. Jego zdaniem „społeczność afroamerykańska miała duże oczekiwania w stosunku do Joe Bidena, ale trudności, jakie napotyka w realizacji swojego programu politycznego, zwłaszcza w Senacie, wywołują jednocześnie jeszcze większą frustrację”.

Kolejny element to podziały w obozie samych Demokratów, zwłaszcza wobec socjalnego aspektu programu gospodarczego Bidena. Plan inwestycyjny na gigantyczną sumę 3 500 miliardów dolarów zakładał m.in. zwiększenie dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej, a nawet opieki nad dziećmi.

Dodatkowy „social” był oczekiwany przez grupę Afroamerykanów, ale ostatnio nawet przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi sugerowała, że wydatki na takie cele mogą być mocno zredukowane. Chodzi o uspokojenie niezadowolenia partyjnych centrystów, którzy też są wrogo nastawieni do nadmiernych wydatków.

Republikanom udało się też zatrzymać w Senacie prezydencki projekt „wzmocnienia prawa do głosowania” mniejszości. Nie udało się też ustawowo ograniczyć komptencji policji, czego także domagali się murzyni.

Rozczarowanie wśród grup społecznych tłumaczy się też prezydencką polityką obostrzeń sanitarnych. Według badania Morning Consult, dwa tygodnie po ogłoszeniu 9 września obowiązku szczepień dla wszystkich urzędników federalnych i pracowników niektórych firm, Biden stracił od razu 12 punktów proc. popularności wśród afroamerykańskiego elektoratu i aż 17 punktów wśród niezaszczepionych Amerykanów.

Murzyni to najmniej wyszczepiona społeczność w Stanach Zjednoczonych. Narzucenie szczepień wzbudziło ich dodatkową nieufność. Za praktykę „dyskryminacyjną” uznali to np. niektórzy przywódcy ruchu Black Lives Matter.

Amerykaniści uważają, że ten odpływ i niezadowolenie czarnego elektoratu powinny niepokoić głównego lokatora Białego Domu. W 2020 roku zagłosowało na Bidena 92% czarnych wyborców. „Jeśli poparcie społeczności afroamerykańskiej będzie nadal spadać, to podczas wyborów uzupełniających do parlamentu w 2022 r., może to drogo kosztować Partię Demokratyczną, która prawie na pewno straci kontrolę nad Kongresem.

Źródło: L’Express