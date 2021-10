Pościg na granicy! Policyjny radiowóz uszkodzony, przemytnik ludzi po długiej ucieczce dorwany

Policyjny pościg w pobliżu polsko-białoruskiej granicy. Wpadł przemytnik nielegalnych imigrantów.

Policja zatrzymała w Siemiatyczach na Podlasiu kierowcę, który wiózł w swoim aucie nielegalnych imigrantów. Mężczyzna nie zatrzymał się wcześniej ani na żądanie Straży Granicznej, ani do policyjnej kontroli i próbował uciec.

Kierowca-uciekinier poruszał się peugeotem. Trwają czynności z jego udziałem.

Według informacji podanych przez RMF FM, kierowcą był Albańczyk, który przewoził siedmioro nielegalnych imigrantów, a – podczas próby ucieczki – doprowadził do zderzenia z nieoznakowanym radiowozem i próbował staranować inne policyjne auto.

W miniony wtorek podobna ucieczka przed kontrolą drogową kierowcy przewożącego nielegalnych imigrantów zakończyła się tragicznie. Osobowy volkswagen prowadzony przez Syryjczyka zderzył się pod Białymstokiem czołowo z ciężarówką.

Zginął jeden z pasażerów, którymi byli również obywatele Syrii. Kierowca trafił do aresztu, jest podejrzany nie tylko o doprowadzenie do wypadku drogowego, w którym zginęła jedna osoba, ale też o pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy przez imigrantów. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.