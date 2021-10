Rachunki grozy za prąd. Jest projekt Konfederacji. „To jedyny ratunek” [VIDEO]

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Sejmie Konfederacja przedstawiła projekt, który pozwoliłby obniżyć Polakom rachunki za prąd. Przedstawiciele ugrupowania przypomnieli, że po drastycznych podwyżkach w latach 2020-2021 czekają nas kolejne w przyszłym roku.

Konfederacja przedstawiła swój projekt ustawy zwalniającej prąd z podatku VAT. – W 2021 roku ceny samej energii elektrycznej wzrosły o niespełna 20 proc., ale na każdym państwa rachunku za energię elektryczną, znajdziecie państwo kilka pozycji, które również obciążają państwa domowe budżety, obciążają polskich przedsiębiorców. Znajduje się tam tzw. opłata mocowa, opłata kogeneracyjna, opłata za dystrybucję energii – mówiła Anna Bryłka.

– Podwyżek cen prądu, jak wszyscy eksperci mówią, nie unikniemy. Nie uniknie ich również Polska, ponieważ my jesteśmy doświadczeni najbardziej ze wszystkich państw unijnych tą całą polityką klimatyczną Unii Europejskiej i drożejących cały czas uprawnień do emisji CO2 – dodała, przypominając, że na początku roku stawki te wynosiły niespełna 40 euro za tonę, a dziś jest to już przeszło 60 euro.

Podkreśliła, że polska gospodarka i energetyka opierają się w większości na węglu. Jako kolejne czynniki podnoszące koszty Bryłka wymieniła też wzrost cen surowców, węgla, niewystarczającą infrastrukturę do magazynowania energii, czy skokowy wzrost cen gazu na rynku światowym.

– Mówimy dzisiaj jasno do rządzącego PiS-u: nie mieliście odwagi, żeby bronić naszych interesów na forum Unii Europejskiej, skapitulowaliście w sprawie polityki klimatycznej, to miejcie dzisiaj odwagę znieść VAT na prąd – powiedział Robert Winnicki.

Zdaniem jednego z liderów Konfederacji, ustawa zakładająca zerowy VAT na prąd, to „jedyny ratunek dla gospodarstw domowych, jedyny ratunek dla przedsiębiorstw, żeby dzisiaj wyjść z tego kryzysu, który jest nie tylko kryzysem rachunków, które dostajemy każdego miesiąca, każdego kwartału do rozliczenia”.

– To jest również kryzys związany z inflacją, ponieważ drogi prąd, to podwyżki cen właściwie wszystkich produktów dostępnych na rynku – wskazał.

– Szanowni państwo, miejcie odwagę i już na najbliższym posiedzeniu Sejmu przegłosujmy ustawę znoszącą VAT na prąd – zaapelował.