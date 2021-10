Mielecka policja skontrolowała go za brak maski w piekarni. Okazało się, że był poszukiwany

W Mielcu policja interweniowała wobec mężczyzny, który w kolejce po bułki stał bez maski. Po wrzuceniu danych „na bęben” okazało się, że 28-latek jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania.

O złapaniu poszukiwanego przestępcy poinformowała podkomisarz Urszula Chmura.

– Mężczyzna zwrócił na siebie uwagę policjantów tym, że stojąc w kolejce w jednej z piekarni w centrum miasta, nie posiadał maseczki – powiedziała.

W związku z niezastosowaniem się do obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni zamkniętej, mielecka policja postanowiła interweniować.

– Funkcjonariusze wylegitymowali mężczyznę. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że jest on poszukiwany przez niemiecki wymiar sprawiedliwości w celu ekstradycji – powiedziała Chmura.

Podczas zatrzymania, policjanci ujawnili w kieszeni spodni mężczyzny kilka woreczków strunowych z zawartością suszu roślinnego oraz białej substancji.

Policyjny narkotester potwierdził, że są to marihuana i amfetamina. Ujawnione substancje zabezpieczono i zostaną one przekazane do policyjnego laboratorium.

Obecnie trwają czynności w sprawie popełnionych przez mężczyznę przestępstw. Po wykonaniu czynności zostanie on przekazany do kraju, w którym jest poszukiwany.