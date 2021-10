UE stała się największym eksporterem szczepionek

Od stycznia 2021 roku UE rozesłała ponad miliard szczepionek przeciwko Covid-19 do 150 krajów świata. Ten wysoki eksport był jednak spowodowany mocno spóźnionymi i nieracjonalnymi zakupami i zamówieniami na szczeblu unijnym.

Kiedy podaż przewyższyła popyty, wiele krajów ratowało się odsprzedażą szczepionek na inne kontynenty (także Polska). Teraz Bruksela usiłuje przekuć porażkę w sukces.

Na eksport poszła połowa dawek wyprodukowanych w Europie. 18 października Komisja Europejska pochwaliła się jednak, że ratuje świat, a przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen w krótkim filmie zamieszczonym w Internecie mówiła, że widać „bardzo wyraźnie, że UE jest największym światowym eksporterem szczepionek”.

Do tej pory w UE wstrzyknięto mieszkańcom około 580 milionów dawek. Ponad 75% dorosłych w państwach UE jest obecnie w pełni zaszczepionych. 87 milionów dawek przekazano krajom o niskich i średnich dochodach mieszkańców w ramach międzynarodowego programu Covax. Resztę sprzedano komercyjnie.

KE obiecuje co najmniej 500 milionów dodatkowych dawek dla „krajów wrażliwych”, ale „inne kraje również powinny podwoić tu swoje wysiłki” – dodała Ursula von der Leyen.

Bruksela zapowiedziała pod koniec września przedłużenie do końca grudnia obecnego mechanizmu kontroli eksportu szczepionek przeciw Covid produkowanych w UE. Ma to gwarantować dostawy do 27 państw unijnych w obliczu „niepewności” podsycanych pojawieniem się nowych wariantów.

Mechanizm zakazuje eksportu szczepionek poza UE przez laboratoria bez uzyskania pozwolenia państwa członkowskiego. Decyzja taka musi następnie zostać zatwierdzona przez Komisję. Szczególnie monitorowane są laboratoria produkujące AstraZeneca, firmę oskarżaną o niewywiązywanie się z zamówień do UE.

Od końca stycznia do końca września, KE zatwierdziła ponad 2600 wniosków o eksport szczepionek do 56 krajów (w tym chodziło takie kraje jak Wielka Brytania, Australia, Stany Zjednoczone, Chile, Kanada, Izrael, Japonia, Turcja). W tym okresie tylko jeden wniosek eksportowy został odrzucony. Chodziło o dostawę AstraZeneca do Australii.

Niektóre kraje, jak Stany Zjednoczone, Indie, czy oraz organizacje pozarządowe, domagają się tymczasowego zniesienia patentów chroniących szczepionki w celu rozwoju ich produkcji. Bruksela jest przeciw, ale w zamian obiecuje zwiększenie udziału UE w mechanizmach solidarności pod nazwą Covax.

Źródło: AFP/ Le Figaro