Będzie DROGO! Korwin-Mikke miażdży Spurek: „Idee Hitlera Wiecznie Żywe!”

Europarlamentarzyści chcą zmiany stawek VAT na żywność w całej Unii Europejskiej. Wyższe podatki, a co za tym idzie wyższe ceny, miałby objąć tzw. produkty niezdrowe oraz te, przy których produkcji wytwarza się większy ślad węglowy. Według Janusza Korwin-Mikkego to kolejny przykład ukazujący, że „Unia Europejska to III Rzesza bis”.

W ramach tzw. unijnej zielonej polityki, która podobno poprawi ziemski klimat, w ostatnich tygodniach obserwujemy szokujące podwyżki. Drożeje chociażby prąd, gdyż drastycznie wzrosły ceny za emisję dwutlenku węgla.

W wyniku podwyżki prądu drożeć będą produkty energochłonne – takie, których nie da się wytworzyć bez użycia prądu. Czyli niemal wszystkie.

To nie koniec podwyżek, które unijni biurokraci chcą nam zafundować pod pretekstem walki z globalnym ociepleniem.

Parlament Europejski wyraził zgodę na podwyżkę podatku VAT na tzw. produkty niezdrowe oraz o dużym śladzie środowiskowym – o czym dumnie doniosła Sylwia Spurek.

Oznacza to, że już niedługo politycy dostaną do ręki narzędzia, by maksymalnie opodatkować chociażby mięso. Dziś w Polsce VAT na mięso wynosi 5 proc. Po wprowadzeniu Zielonego Ładu mógłby wynosić nawet 23 proc. To oczywiście sprawi, że produkty uznane przez polityków za niewłaściwie będą coraz droższe i droższe.

Spurek, europoseł od Roberta Biedronia, cieszy się, że „konserwatyści zaczynają przegrywać wojnę o kotleta i rosół”.

„Odsyłamy mięso i mleko do historii! Taką UE najbardziej lubię” – wiwatuje Spurek.

Korwin-Mikke z Konfederacji skomentował nowe regulacje w ostrych słowach.

„Zawsze mówiłem i mówię, że Unia Europejska to III Rzesza-bis… Adolf Hitler, który był purytaninem i wegetarianinem, obiecał, że po wojnie zlikwiduje palenie papierosów i ograniczy spożycie mięsa. Wojnę na szczęście przegrał – ale, jak widać: Idee Hitlera Wiecznie Żywe!” – napisał na Twitterze Korwin-Mikke.