Ceny usług medycznych ostro w górę. Efekt „pandemii”

Jak podaje portal Money.pl, co drugi Polak korzysta z publicznej i prywatnej służby zdrowia, a prywatne wizyty lekarskie drożeją równie szybko, jak inne usługi. Do 2023 roku wydatki na prywatną opiekę zdrowotną mają wzrosnąć do 70 mld zł. Drożeją nie tylko same wizyty, ale też pakiety medyczne. Za najdroższe i najtańsze abonamenty płacimy znacznie więcej niż przed pandemią.

Polacy wydają więc coraz więcej na prywatną opiekę zdrowotną. W 2020 roku, według Eurostatu, wydali średnio 700 zł na osobę. Z danych GUS wynika, że w ubiegłym roku na prywatną opiekę lekarską wydano w Polsce w sumie ponad 44 mld zł. W tym roku kwota ta będzie zapewne wyższa, ponieważ nigdy w historii leczenie poza NFZ nie było tak drogie.

W 2010 roku według danych GUS prywatna wizyta lekarska kosztowała 68,1 zł., w 2019 – 112,5 zł, a w 2020 roku taka wizyta kosztowała średnio 126,4 zł. Drożeją także popularne wśród pracowników korporacji pakiety medyczne.

W 2019 roku najtańszy abonament medyczny w Luxmedzie kosztował 69 zł, a teraz jest to koszt 87 zł. Najdroższy pakiet kosztuje w tej chwili 483 zł. Dwa lata temu było to 399 zł.

Wydatki na niepubliczną ochronę zdrowia do 2023 roku mają wzrosnąć do 70 mld zł, co wynika z raportu Pracodawców Medycyny Prywatnej i Deloitte. Zasługi na tu przede wszystkim inflacja.

Źródło: Money.pl