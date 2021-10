Chiny. Masowe badania i miejscowe lockdowny po wykryciu lokalnych zakażeń koronawirusem

Chińskie służby medyczne zgłosiły we wtorek dziewięć nowych lokalnych zakażeń koronawirusem, najwięcej od końca września. W mieście Xian zarządzono masowe badania mieszkańców, a w Erenhocie w Mongolii Wewnętrznej poproszono ludzi o niewychodzenie z domów.

Mimo postępu w programie szczepień Chiny jako jedno z nielicznych państw świata wciąż obstają przy strategii „zero covid” i stanowczo reagują nawet na pojedyncze przypadki zakażeń, by całkowicie wyeliminować koronawirusa z kraju. Media oceniają jednak najnowsze lockdowny jako stosunkowo łagodne.

Nowe zakażenia wiązane są z siedmioosobową grupą turystów z Szanghaju, którzy odwiedzili w październiku między innymi słynący z Terakotowej Armii Xian oraz region Mongolia Wewnętrzna na północy Chin. Później u wszystkich członków grupy potwierdzono zakażenie.

W Xianie wykryto pięć spośród dziewięciu zgłoszonych we wtorek infekcji lokalnych. Władze miasta wstrzymały pracę niektórych atrakcji turystycznych, by przeprowadzić dezynfekcję. W liczącym ponad 5,5 mln mieszkańców Xianie trwają też przygotowania do masowych badań przesiewowych.

76 tys. osób mieszkających w mieście Erenhot w Mongolii Wewnętrznej otrzymało natomiast zalecenie niewychodzenia z osiedli bez konieczności. Od 13 października do wtorku w mieście wykryto łącznie cztery potwierdzone infekcje. Zamknięto kina, kawiarenki internetowe, siłownie, atrakcje turystyczne i miejsca kultu religijnego.

Po jednym nowym zakażeniu lokalnym zgłoszono we wtorek w mieście Changsha, stolicy prowincji Hunan, oraz w mieście Yinchuan w regionie Ningxia. Również w Yinchuanie mieszkańcom zalecono unikanie niekoniecznych wyjazdów, a w dzielnicach uznanych za szczególnie zagrożone zamknięto niektóre miejsca publiczne.

Państwowa komisja zdrowia poinformowała również we wtorek o dwóch nowych lokalnych infekcjach bezobjawowych: w prowincji Junnan oraz w prowincji Shanxi, której stolicą jest Xian.

W ciągu ostatniej doby w Chinach kontynentalnych potwierdzono łącznie 25 nowych zakażeń koronawirusem, ale 16 z nich wykryto wśród osób powracających lub przybywających z zagranicy. Wśród takich osób stwierdzono też 17 nowych infekcji bezobjawowych, które nie są w Chinach zaliczane do „potwierdzonych przypadków” Covid-19.

Źródło: PAP