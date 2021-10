Cień Kaczyńskiego nad Parlamentem Europejskim

Bardziej na poważnie, to duża część eurodeputowanych zdaje się nie za bardzo wiedziała o czym mówi. Wszystkie ataki na Polskę odbywały się według partyjnego klucza. Frakcja „chadeków” z EPL forsowała grzeczną jeszcze tezę, że UE to nie restauracja, w której wybiera się z menu, co się chce. Zieloni jechali już wprost i żądali zabrania Polsce pieniędzy, a Lewica ostatnio nie potrafi się obyć bez mniejszości seksualnych, więc jej parlamentarzyści co raz wrzucali do debaty dodatkowy temat LGBT.

W sumie cyrk, w którym przynależność do frakcji partyjnych można było już rozpoznawać po wyglądzie eurodeputowanych, ewentualnie po pierwszym wygłoszonym zdaniu. Ci wychudzeni, to ani chybi weganie od Zielonych, niechlujni i nonszalanccy pochodzili z Lewicy, a bardziej eleganccy od ludowców. Oczywiście zdarzały się wyjątki.

Przed laty brat prezesa Kaczyńskiego przy włączonym mikrofonie mówił o „małpach w czerwonym”.

Wczoraj w PE „w czerwonym” występowały niemal zawsze jakieś „małpy”. Tak jakby panie się umówiły, były to przedstawicielki głównie lewicy, które plotły wyjątkowo emocjonalnie, obraźliwie i bez sensu. W czerwonym kostiumie wystąpiła zresztą także sama szefowa KE van der Leyen. Prorok ten Kaczyński, czy cuś…

"Polish citizens are EU citizens!

It is not a nice-to-have for the @EU_Commission

to protect their rights. It is the *duty* of the European Commission to protect their rights!" @TerryReintke

#RuleOfLaw pic.twitter.com/cDEsN5Fl5g

— Greens/EFA in the EU Parliament 🌍 (@GreensEFA) October 19, 2021