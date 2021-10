Najnowszy sondaż prezydencki we Francji. Macron na czele, ale duże poparcie dla kandydatów prawicy

W środę 20 października Ifop-Fiducial opublikował nowy sondaż dotyczący wyborów prezydenckich we Francji dla LCI. Został przeprowadzony w dniach 14-15 października 2021 r. Niecałe pół roku przed elekcją, w pierwszej turze wygrałby Emmanuel Macron. O „dogrywkę” z nim walczą jednak tylko prawicowi kandydaci.

Niezależnie od testowanych konfiguracji różnych kandydatur, Emmanuel Macron uzyskuje od 24% do 27% głosów. Za nim plasuje się przewodnicząca Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen (pomiędzy 17 a 18%).

Tuż za nią jest prawicowy publicysta Eric Zemmour (pomiędzy 16 a 17% ), chociaż wciąż się oficjalnie jako kandydat na prezydenta nie zgłosił.

Poza podium jest kandydat centroprawicy Xavier Bertrand (15% głosów), a za nim kolejni kandydaci związani z Republikanami – Valérie Pécresse i Michel Barnier, oboje około 10%.

Po lewej stronie – katastrofa. Żaden z kandydatów tej formacji nie przekracza progu 10%. Pokazuje to jednak, że wyborcy lewicy i centrolewicy stawiają na Macrona.

Najlepszy wynik po tej stronie sceny politycznej ma skrajnie lewicowy kandydat Jean-Luc Mélenchon, ale jest to tylko 8% do 8,5%. Za nim jest „Zielony” Yannick Jadot (7%) i socjalistka oraz mer Paryża Anne Hidalgo (6 do 6,5%).

